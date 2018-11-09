台東》中央執政不力加上提名失誤 台東民進黨籍議員恐全滅

2018年11月09日 14:29 中時 楊漢聲

9合1選舉投票日逼近，候選人卯足全力做最衝刺，台東民進黨縣市長選情55波相當激烈，黨籍議員候選人卻紛傳選情告急。台東縣議會議員席次生態向來藍遠大於綠，綠營歷年來僅有1席空間；中央執政不利，加上1次提名3人的提名策略失誤，有相互瓜分選票之虞，最終恐全軍覆沒，1席難保。

台東縣議員席次共30席 區域縣議員17席、原住民議員13席。綠營歷年來最多1席，第15及16屆甚至連1席都沒有；加上民進黨中央執政不利，民意支持度大幅滑落，衝擊年底選情，讓民進黨提名的3位台東縣議員候選人憂心忡忡，如不「集中選票」恐全都「中箭落馬」。

就去年資料分析，民進黨當時提名洪宗楷參選，開出4638票的第2高票，加上脫黨參選林參天的3196票，在縣議員第1選區，民進黨應該還有7000多票的基本盤，保底1位議員席次應是毫無問題。

但這次執政的民進黨政府在1例1休及年金改革等政策上造成社會爭議不斷，整體大環境對民進黨參選人造成嚴重衝擊，民進黨卻反在台東縣議員部分提名3人參選，恐相互瓜分票源，更增加當選困難度，面臨可能1席都上不了的嚴重隱憂。

民進黨提名3席縣議員中普遍看好的，是由里長轉戰縣議員的黃治維。高學歷的他擔任里長期間，勤跑基層熱心服務，相當受到里民肯定與支持，加上唯一七年級「顏值帥氣」頗受婆婆媽媽親睞，原本評估勝選機會不小，如今也已喊出「搶救」口號，可見民進黨在這次選舉的艱困程度，選情岌岌可危。

(中時 )