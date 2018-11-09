你累了嗎？韓總被抓白玉苦瓜語病 美濃農會這樣說

2018年11月09日 14:47 中時電子報 陳儷方

美濃白玉蘿蔔認股活動超受歡迎，全區半數面積的蘿蔔田開放遊客拔蘿蔔體驗，12月場次一開放隨即搶光。（圖／翻攝美濃白玉蘿蔔及好豆股東會臉書）

高雄市長選舉撕殺慘烈，候選人都累了，口誤也是免不了，繼陳其邁把筆名為藤井樹的台灣人吳子雲，誤認是日本人之後，韓國瑜8日在旗山造勢場合，也把美濃的特產白玉蘿蔔說錯成白玉苦瓜。美濃農會對此表示，美濃地區白玉蘿蔔種最多，但也有種白玉苦瓜，韓總應該是口誤，因為「韓國瑜跟美濃農民很熟啦」。

賣菜郎講錯美濃特產，美濃人生氣嗎？一名美濃農會主管說，美濃也有產白玉苦瓜啊，只不過最有名的是白玉蘿蔔，他認為韓國瑜是口誤，美濃送到北農拍賣的蔬菜，有白玉苦瓜也有白玉蘿蔔。

全美濃種植白玉蘿蔔面積很大，有250公頃，但上北農拍賣的並不多，因為一大半都開放民眾來拔蘿蔔，在產地就被遊客被採光了，其他的很多是直接賣到大賣場。農會主管表示，「韓國瑜跟美濃農民很熟啦！」，韓國瑜在北農當總經理時，農民北上參訪北農，韓總都親自接待。

美濃特產是白玉苦瓜的口誤，PTT網友們不放過可以酸的機會，「韓粉是智障」、「道歉啥？韓聖都欽點美濃特產是白玉苦瓜了，美濃人是不會改種白玉苦瓜喔」、「不過我想應該是韓導自己弄錯的機率大，邁導都道歉了，韓導該跟進」。

至於另一位候選人陳其邁，將發文挺他的作家藤井樹，說成是「日本搬來台灣住的人」，後來發現自己口誤，趕緊致電吳子雲表達歉意一案，PTT網友也不領情，紛酸陳其邁，「這種腦可以當醫生」、「斷片腦不意外」、「所以說，這種人有文化」、「小野：沒讀書」，網友把小野罵丁丁的話，送給小野力挺的陳其邁。

(中時電子報)