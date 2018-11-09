全台唯一 台師大國際時尚研究所招生

2018年11月09日 15:14 中時 王莫昀

台灣師範大學的「國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）」，招生進入第四屆，這是率先創新台灣高等教育思維，大跨度吸納「美、美感、美學」一流人才，輔以全球品牌、行銷、時尚管理養成的EMBA，為了鼓勵具有「卓越成就」的傑出人士，得以在台持續精進，只要申請者擁有8年以上工作經驗，可憑卓越成就取代大學學歷報考。

和前三屆不一樣的是，第一屆到第三屆，修習時間為十七個月合計四學期，第四屆起改為兩年合計六學期。台師大GF-EMBA執行長賴香菊表示，調整目的是希望學生的學習，可以有更充足的時間吸收，用兩年的時間連同論文一起完成，真正畢業，並得以兼顧工作及家庭生活。

GF-EMBA不僅師資跨校匯集台師大、台大、台科大、政大等四所頂尖大學的重量級教授，更擁有由聯廣集團董事長余湘、遠東零售規劃總部執行長李靜芳、台灣創意設計中心董事長張基義董事長、法藍瓷總裁陳立恆等時尚相關業界龍頭組成的諮議顧問團。其中，李靜芳、余湘等顧問也擔任兼任教授，開班授課。

台師大「國際時尚高階管理碩士在職專班」不僅擁有跨界、跨校、跨學院特色，前三屆90位研究生中，也皆是業界菁英，包括第一屆凱渥名模林又立、馬習會伴手禮台灣藍鵲的創作者即生態陶瓷大師李國欽、以及花藝大師朱永安、婚紗女王邱純玉等，第2屆則有歌仔戲團團長陳亞蘭、知名建築設計師呂賢文、東龍珠鑽石珠寶集團執行長張芳榮，第3屆學生也不遑多讓，包括獲得多項國際大獎且為兩岸設計師百強人物之一的許碧蘭、中小企業出創新研究獎的吳永祥、知名藝人彩妝造型師葉珮君，及新一代的電商女王林怡慧等，經歷顯赫，均為業界翹楚。

台師大國際時尚EMBA學程也努力與國際接軌, 設計「海外時尚企業參訪」課程，包括東京流行之都企業參訪、上海東華大學訪學暨與藝術、時尚相關產業晤談、交流等；並安排紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology, FIT）、帕森設計學院（Parsons School）等7所學校、巴黎高等經濟商業學院（ESSEC）與米蘭博科尼管理學院（SDA Bocconi）的交流對話。此外，也成立台灣藝術時尚協會，做為時尚產業平台，協助產業升級。

(中時 )