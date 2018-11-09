台中》花博效應！最新民調林佳龍45％勝盧秀燕34％

台中市長林佳龍（中）對民調結果施政滿意度及花博效應滿意度大增，呼籲支持者用選票肯定台中的進步。（盧金足攝）

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台中市長候選人盧秀燕競選陣營強調，他們不能鬆懈，慎防各種情況，持續以願景和勤走基層爭取更多市民的認同，最後就交由市民用投票結果來證明。（盧金足攝）
有將近8成民眾肯定花博有助於提升台中的國際形象及觀光；台中市民對舉辦花博表現滿意度也有高達63％。（盧金足攝）

台中市長選舉進入肉搏戰，三立新聞9日公布最新選情民調，結果顯示台中市長林佳龍以45％支持度勝過國民黨台中市長候選人盧秀燕34％，雙方差距11％；林也以45.7％看好度領先盧26.4％。市民對林施政滿意度為57.9％，花博效應擴大滿意度達63％；對民調結果，林佳龍說希望支持者用選票肯定台中的進步；盧秀燕陣營表示，持續以願景和勤走基層爭取更多市民認同，最後就交由市民用投票結果來證明。

選戰進入最後衝刺階段，各家民調紛出爐，三立新聞公布最新選情民調，結果顯示，45.1％台中市民支持林佳龍，34％支持盧秀燕，2.5％支持無黨籍候選人宋原通，另有18.3％無明確單一人選。

看好度方面，林佳龍以45.7％的看好度，領先盧秀燕26.4％，宋原通則僅有0.5％，另有27.4％無明確單一人選。

交叉分析顯示，民進黨支持者有74.9％看好林佳龍；國民黨支持者有58.4％看好盧秀燕；時代力量支持者有73.8％看好林佳龍，17.6％看好盧秀燕；中間選民則有37.3％看好林佳龍，16.6看好盧秀燕。

此外，民調也調查林佳龍施政滿意度，結果顯示，57.9%的台中市民滿意林佳龍的施政表現，33.9％民眾不滿意，8.2％無意見。也有將近8成民眾肯定花博有助於提升台中的國際形象及觀光；台中市民對舉辦花博表現滿意度也有高達63％。

林佳龍今日在陪同彰化縣長魏明谷、苗栗縣頭份市長徐定禎參訪花博葫蘆園區接受媒體訪問時表示，各項民調都會參考，有部分支持者因為認定他會當選，因此投票意願可能相對比較低，呼籲支持者一定出要門投票。

由於民調顯示，過半市民肯定施政與花博，林佳龍希望支持者用選票肯定台中的政績與進步，讓他有機會繼續為市民服務，引領大台中進步。

「政績是最好的文宣！」林佳龍競選總部發言人林尚賢說，該民調與內部民調穩定領先的趨勢一致，但仍會謹慎因應，以實際政績，訴求以這四年來台中的改變與進步，有信心能贏得年底巿長大選，台中世界花博順利開幕，多國貴賓、代表親自前來參加晚會，讓台中城市躍上國際舞台，市民共享城市光榮感。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇強調，該民調數據是否具參考性，總部不多做闡述，外界自有判斷公評，多家民調都顯示盧秀燕領先林佳龍，這是大家都知道的事情，但他們仍不能鬆懈，慎防各種情況，持續以願景和勤走基層爭取更多市民認同，最後就交由市民用投票結果來證明。

(中時 )

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