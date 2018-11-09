頂著四星級「樂活名攤」榮銜 林文松參選縣議員有助力

2018年11月09日 15:11 中時 范振和

花蓮東大門福町夜市「老兵的家創意精品」，販售的原木雕刻筆，色彩繽紛吸睛。（范振和攝）

花蓮東大門福町夜市「老兵的家創意精品」販售的手繪明信片，鉅細納入花蓮人文歷史。（范振和攝）

花蓮縣第一選區8號縣議員候選人林文松以東大門夜市為根基地拜票。（范振和攝）

花蓮東大門福町夜市主委林文松經營「老兵的家創意精品」，最近榮獲經濟部核評4星級「樂活名攤」，為他此次參選花蓮縣議員增添幾許助力。

47歲的林文松是全縣攤商轉戰民意代表唯一榮獲4星級「樂活名攤」認證的候選人，去年獲評3星級，今年配合政府限塑政策，只要遊客自備環保袋，商品一律打九折優惠，因而更上一層樓拿下4星級，也是東大門夜市400攤中，榮獲4星級認證的四攤之一，相當難得。

林文松經營「老兵的家創意精品」，以販售在地文創品為主，包括手繪明信片、原木雕刻筆、東大門專屬T恤、各式匙鎖圈等，琳瑯滿目，完全凸顯在地特色。

他表示，他曾在北回歸線、長虹橋、鯉魚潭、七星潭等多處風景據點開店，103年初東大門夜市啟動後，他進駐福町夜市至今，原本生意不錯，但近兩年陸客銳減，重創生意，最近花蓮─香港飛機直航取消後，香港客又不見了，如今只能靠本地客、少數自由行陸客與新加坡、馬來西等東南亞客群硬撐。

東大門夜市雖有縣府強力行銷，軟硬體均到位，但遊客提袋率依然低，他國客群無法與購買力強的大陸客相比，期盼將來，中央與地方政府合作，設法導入更多有效客源

。

也是第一選區8號縣議員候選人的林文松，此次以「無色覺醒、商圈覺醒」為主訴求，希望東大門、鐵道、金三角等商圈及美崙、碧雲莊三角市場社區型商圈，都能展現獨特性，讓觀光客到各商圈體驗、消費，得以活絡庶民經濟。

林文松說明，近年來在夜市營業，發現攤商向民意代表反映碰到的問題，不是石沈大海就是無法獲得妥善解決，他長考後，乾脆自己跳出來，以無黨無派身分出擊，期盼一旦當選，跳脫藍綠框框，更自在地為基層發聲。

(中時 )