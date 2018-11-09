民眾向盧秀燕反應花博沒花 市府強調有換檔計畫

民眾向盧秀燕反映，台中花博看不到花團錦簇的景象！（陳世宗翻攝）

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「花博看不到花團錦簇！」國民黨台中市長候選人盧秀燕9日說，民眾向她反映台中花博沒有花、身障者交通不便；她當選市長後，將推動台中市民免費，他縣市民才要收費！台中市政府花博發言人陳文信說，花博有園藝換檔計畫，身障設施與優惠都有完整規畫。

盧秀燕在競總舉辦「交通政見懶人包」記者會後，接受媒體訪問。針對台中花博盧秀燕說，花博是個跨越3任市長的活動，從前任市長胡志強爭取新台幣86億元預算，感謝現任市長林佳龍籌辦，現在花博剛開幕到明年4月，下屆市長也就是她會執行業務，辦得比現在更好。

盧秀燕說，很多市民向她反映裡面的花很不夠，既然叫花博當然要以花為特色，她接任市長會增加花卉且採用當地生產；不像現在花的來源不完全從台中市來，要照顧中市的花農。市民持花博卡才可免費參觀1次，她主張市民只要持身分證就能參觀，且有市民專屬通道。

盧秀燕強調，還有市民向她反映，老弱婦孺、身障者，參觀花博因為下了車站到園區路途遠；要如何改善相關交通計畫都要再努力。陳文信指出，針對花博園區身障、年長、懷孕等行動不便人士接駁問題，均有無障礙相關措施，有相關需求的民眾可多加利用。

陳文信表示，花博與花海節不同，但一直都有展出園藝換檔及補植計畫，將帶給遊客新的視覺及多重感官體驗。市民優惠部分，台中花博依前市府時期與國際園藝生產者協會商定規範，額外爭取到市民首次免費，半年展期間第二次後不限次數均半價的市民優惠，優於台北花博。

(中時 )

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