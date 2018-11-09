新北》段宜康質疑財產申報不實 侯友宜反酸：段宜康說謊也不是第一次！

2018年11月09日 14:58 中時 葉書宏

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」。（葉書宏攝）

民進黨立委段宜康今（9日）在臉書指稱，國民黨新北市長候選人侯友宜擔任新北市副市長期間，家族的「又昱公司」有2筆土地購入，質疑申報不實。侯友宜今（9日）下午出席板橋活動時反酸對方「段宜康說謊也不是第一次！」強調財產來自於繼承、信託。

侯友宜今（9日）下午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，隨後向媒體公布車隊遊行的「戰車」，侯友宜表示，自己對車子不熟悉，希望車上有安全帶，可以避免跑行程時受傷。

侯友宜說，車子是朋友友情支持，這次選舉很多好朋友來幫忙，第一次在選舉使用「戰車」。至於車子是否刻意漆成紅色討吉利，侯回應，車子本來就是紅色的，平常心對待。

媒體持續關心段宜康質疑財產申報不實，對此，侯友宜表示，段宜康拿出來2頁的資料，卻只拿第2頁出來說，第1頁財產來自於繼承、信託，公然造假、抹黑，「這就是最惡質的選風，段宜康說謊也不是第一次，財產來自於繼承、信託。」

媒體追問侯擔任副市長期間，財產有轉移給「又昱公司」，侯友宜回應，財產繼承、信託都很清楚寫在財產申報，不要老是拿不全的資料造假抹黑，「所有的財產申報都在監察院，上網就可以看得到。」

另外，民進黨立委李俊俋、周春米今（9日）繼續爆料，新北市政府社會局蔡姓科長日前致電給某人民團體理事長，要求動員參加侯友宜17日的造勢晚會。對此，侯友宜表示，剛剛才聽到錄音檔，每個人來支持關心都非常開心，公務人員有請假是合乎規定，不應該惡意傷害合乎規定的同仁。

(中時 )