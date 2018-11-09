新竹》謝文進發布政策CF 批林智堅不做 謝文進來做

新竹市長候選人謝文進「風城曙光 蓄勢待發」政策CF記者會，競選總部總幹事吳啟川、主任委員李宏生及市議員候選人鄭宗銘（右至左），持轉為CF的平面文宣，強調林智堅不做，就由謝文進來做。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

新竹市長候選人謝文進競選總部9日召開「風城曙光 蓄勢待發」政策CF記者會，具體呈現謝文進的市政願景。總部主任委員李宏生指市政不是翻修公園，花大錢辦活動，林智堅對重要的交通和都市計畫不做，就由謝文進來做。

李宏生指出，林智堅吹噓向中央爭取100多億元經費的政績，但市民感受不到新竹市脫胎換骨，只有擦脂抹粉，林只重視個人形象宣傳包裝，做淺碟性的美化工程，花大錢辦活動和挖公園補公園，沒有真正重視城市基礎建設。

林智堅日前發布進擊公園政策發表會，表示這4年來及未來4年，共要改造31座公園，活化100公頃綠地。李宏生認為，那只是公園日常行政管理該做的，算不上甚麼建設。

李宏生說，林智堅新竹300活動，9天花近1億元，都在做個人形象宣傳，活動結束留下甚麼？新竹公園花費6億元，只是換個樣子，火車站前廣場花費3千多萬元，只為好看，把車子趕到廣場外，讓旅客要走過馬路才能搭計程車，造成民眾不便。

「交通和都市計畫才是城市發展最重要的基礎工程！」李宏生指林智堅4年市長任內，只重表面不重實質，只顧短期利益不顧長遠建設，談不上一個市長的格局。

他舉公道三斷點的銜接進度嚴重停滯，客雅大道向東延伸案作業停擺，西濱快速道路新竹路段闢建不配合中央推動，汙水下水道建設因路平專案幾乎擱置，香山、頭前溪和機場週邊等都市計畫案的推動進度牛步化，都市更新也無心推動。

謝文進競選總部總幹事吳錦川指出，謝文進了解基層想法，知道市民的需求和新竹未來發展方向與目標，是能為新竹市找回曙光與希望，有溝通、協調及執行力的市長好人選，是能務實建設的市長，一定可把新竹科技城美名恢復，把新竹市的幸福找回來。

北區市議員候選人鄭宗銘則強調，謝文進對市政建設非常了解，在謝的身上看到建設的魄力、執行力與包容力，他要大力向新竹市民推薦這位真正能夠讓風城曙光再現的市長人選謝文進。

(中時 )

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