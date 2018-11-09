賴神踹共！ 台南人看到這「台灣奇景」都驚呆了

台南市崇明國中舉行校慶運動會，數百名學生全都戴口罩列隊參加活動，此畫面讓人看得驚心。(台南市議員王家貞提供)

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中時電子報
/綜合報導
台南市議員王家貞也戴口罩出席崇明國中校慶。(台南市議員王家貞提供)

沒有最扯，只有更扯！連日空汙襲籠罩西半部，對民眾健康帶來嚴重威脅，專家多呼籲民眾儘量不要外出，但台南一所國中舉行校慶運動會，數百學生全都戴口罩列隊參加，此畫面讓人看得驚心。應邀出席活動的台南議員王家貞直諷，這是另類的「台灣奇景」。她批政府能源政策失當，危及自己和下一代健康，呼籲大家投票支持以核養綠公投案。

這兩天台南市陸續有學校校慶，市議員王家貞皆獲應邀出席。她表示，昨參加復興國中校慶，因為空汙太嚴重，校方將相關活動移至室內進行。但今天參加崇明國中27周年校慶運動會，看到數百學生全員戴上口罩，列隊參加活動的畫面，直稱這是另類的「台灣奇景」，而當時她也戴著家長提供的口罩坐在司令台上。她說，原本該歡樂的校園活動，卻因嚴重空污而必須戴口罩，頗令參與的師生來賓覺得無奈。

王家貞指出，台南地區已連4天達紅害等級，成為這波空汙的重災區。空汙如此嚴重，與政府能源政策失當息息相關，她呼籲大家對第16號以核養綠公投案投下同意票，以維持自身及下一代的健康。

網友看到這張照片驚呆留言，「這是運動會還是抗議空汙示威現場？」、「台南之恥,全國之恥」、「乾淨的霾」、「無言抗議」、「無言抗議」、「賴神踹共……乾淨的煤炭也不拿回家鄉多燒點」、「綠色奇蹟」、「賴神的政績，空污不離」。

(中時電子報)

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