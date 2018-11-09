影》禍不單行！野火蔓延加州 小鎮遭吞噬 上萬人撤離

2018年11月09日 15:12 中時電子報 吳映璠

加州不平靜，7日深夜洛杉磯市郊才發生無差別掃射的酒吧槍擊案，奪走13條年輕生命，隔日下午槍擊地千橡市近郊及北加州標特郡（Butte County）又遭野火襲擊，由於當地氣候乾燥、風速又大，惡火迅速蔓延，官員形容北邊小鎮「天堂」已遭摧毀，上萬小鎮居民緊急撤離。

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2018年11月9日

#CampFire [update] off Camp Creek Road and Pulga Road, Jarbo Gap off Highway 70 in the Feather River Canyon is now 5,000 acres. Evacuations in progress. https://t.co/I2eyWcu8Ro pic.twitter.com/uxt3JPu8B6 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) November 8, 2018

美國加州禍不單行，8日下午接連發生兩起野火蔓燒，氣候乾燥，加上風速極大，火勢在加州北部的標特郡迅速蔓延，距離舊金山290公里遠的天堂（Paradise）小鎮情況尤為緊急，美聯社引述自加州森林防火廳（CalFire）發言人麥克林（Scott Mclean），形容天堂陷入火海，已嚴重摧毀。

加州野火肆虐，官方已緊急疏散上萬人。

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離。（圖／擷取自加州森林防火廳推特）

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離。（圖／路透社）

當地官員發布緊急通知，即刻撤離27,000名小鎮居民，消防官指出上百棟建築物遭火焰吞噬，不過目前尚未得出確切的傷亡及災情數字。

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離，漫天大火吞噬房舍。（圖／路透社）

據「今日美國報」（USA Today）報導，取名為「Camp Fire」的野火已燒掉標特郡約72平方公里，火勢更以每分鐘80英畝的速度蔓延，相當於每一分鐘就燒掉60個足球場，加州代理州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布標特郡進入緊急狀態。

加州南部發生酒吧槍擊案的千橡市近郊也陷入火海，目前已知惡火燒掉上萬英畝土地。

(中時電子報)