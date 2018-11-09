影》禍不單行！野火蔓延加州 小鎮遭吞噬 上萬人撤離

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離。（圖／美聯社）

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中時電子報

加州不平靜，7日深夜洛杉磯市郊才發生無差別掃射的酒吧槍擊案，奪走13條年輕生命，隔日下午槍擊地千橡市近郊及北加州標特郡（Butte County）又遭野火襲擊，由於當地氣候乾燥、風速又大，惡火迅速蔓延，官員形容北邊小鎮「天堂」已遭摧毀，上萬小鎮居民緊急撤離。

美國加州禍不單行，8日下午接連發生兩起野火蔓燒，氣候乾燥，加上風速極大，火勢在加州北部的標特郡迅速蔓延，距離舊金山290公里遠的天堂（Paradise）小鎮情況尤為緊急，美聯社引述自加州森林防火廳（CalFire）發言人麥克林（Scott Mclean），形容天堂陷入火海，已嚴重摧毀。

加州野火肆虐，官方已緊急疏散上萬人。
加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離。（圖／擷取自加州森林防火廳推特）

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離。（圖／路透社）

當地官員發布緊急通知，即刻撤離27,000名小鎮居民，消防官指出上百棟建築物遭火焰吞噬，不過目前尚未得出確切的傷亡及災情數字。

加州8日下午接連發生兩起野火肆虐，上萬人撤離，漫天大火吞噬房舍。（圖／路透社）

據「今日美國報」（USA Today）報導，取名為「Camp Fire」的野火已燒掉標特郡約72平方公里，火勢更以每分鐘80英畝的速度蔓延，相當於每一分鐘就燒掉60個足球場，加州代理州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布標特郡進入緊急狀態。

加州南部發生酒吧槍擊案的千橡市近郊也陷入火海，目前已知惡火燒掉上萬英畝土地。

(中時電子報)

文章來源：The Latest: Fire captain says wildfire destroys Calif. town

文章來源：'God help us!' A pair of California wildfires are raging out of control

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