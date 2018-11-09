台商回流外勞擬放寬 勞動部長提出三條件

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行政院長賴清德昨指示勞動部，在不影響本國勞工前提下，研議適度放寬外勞申請機制。勞動部長許銘春今受訪表示，現在有三個條件，第一個返鄉台商要有一定投資金額以上，第二個必須進用一定人數本國勞工，第三個薪資要達一定的水準以上，還有三年落日條款。

許銘春指出，協助廠商解決用人需求是勞動部的職責，這次因應中美貿易戰，台商返鄉，有提出禁用外勞需求，以勞動部立場，還是以保障本國人的工作權為優先考量，昨在院長主持會議裡，也有提出架構一些上述條件。基本上有些機制條件設定，一定是不能影響本國勞工就業跟權權利，不過還沒定案，要再跟各部會了解協商，在兼顧本國勞工權益跟企業發展需求，做一個全盤的考量後會再做決定。

截至9月底止，國內外籍勞工人數達69萬9379人，其中產業外勞有44萬4440人。目前依照各業別有不同的外勞核配比，分別是10％、15％、20％、25％、30％共五級。僱主每僱用一名外勞，每月需交2000元就業安定費，廠商另可繳交5000至9000元就業安定費，換取額外增加外勞核配比，但核配比上限最高為40％。

許銘春說，開放外勞核配比上限為40％最多，天花板不會動，現在廠商提出必須評估，經濟部、勞動部都有了解，因應台商返鄉，勞動部解決人力需求，會就缺時缺工狀況考量因應。

(中時 )

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