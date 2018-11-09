新竹》林智堅端市場改造政策 讓傳統菜市場更舒服友善便利

2018年11月09日 15:11 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅9日端出「明日新竹─市場改造計畫」政策，將持續活化竹市半數公有市場，讓傳統菜市場更舒服友善便利。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅9日端出「明日新竹─市場改造計畫」政策。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅（中）9日端出「明日新竹─市場改造計畫」政策，將持續活化竹市半數公有市場，讓傳統菜市場更舒服友善便利。（陳育賢攝）

新竹市是北台灣發展最早的城市，許多市場設備使用已老舊，基礎建設亟須更新，新竹市長候選人林智堅9日端出「明日新竹─市場改造計畫」政策，將以過去4年改造市場的成功案例為基礎，持續活化竹市半數公有市場，讓傳統菜市場更舒服友善便利。

今天的政策發表會特別邀請到竹蓮市場董事長吳家政、東門市場享初食堂老闆石博元、基地點子催化劑的鄭諭庭，共同分享市場改造的心得，包括競選總部總幹事鄭宏輝、民進黨市黨部主委翁枝宏、市議員候選人劉康彥、陳雪慧、陳建名、曾文濤、賴稟豐、施乃如多位議員貴賓也到場共襄盛舉。

林智堅表示，他上任後積極活化老舊市場，進行中的竹蓮市場改造是與民間企業合作，替原本設備破舊、硬體故障頻傳的市場，進行外牆拉皮，地板、電梯、動線，照明全面更新並設冷氣，讓竹蓮市場如百貨公司般舒適。

東門市場則因商圈移轉，人潮流失、逐漸沒落，近年市府致力營造為青創基地，吸引創業家進駐開設各式飲食攤，讓傳統市場變身為年輕人必訪的晚間美食集散地。

林智堅指出，市場不僅有經濟功能，更是城市記憶與文化的保溫箱，因為它滿足了市民的日常生活所需，若要認識1個地方，最好的方式就是逛菜市場，因此他將持續改造市場成為新竹市的觀光景點。

目前市府團隊正在推動竹蓮市場ROT案與在地的竹蓮市場行銷公司合作，除了更新硬體建設也重新規畫，帶來很好的成效，竹蓮市場目前每天都是人潮滿滿。

東門市場則以創新思維，突破傳統市場的使用方式，設立青創基地，讓舊市場湧入新客群，成功把人潮帶回市場，不僅一圓青年創業夢，也成為人氣觀光景點，吸引許多外縣市民眾前來。

他說，透過重新規畫可讓市場轉型，讓人回到市場，針對市場改造計畫他也提出4大原則，首先要透過提供乾淨、明亮的空間、建立攤販公約等，維持市場消費品質，讓市民舒服的買東西，再來希望市場能保存市民的生活記憶。

另要活絡在地經濟，要在舊市場加入新點子，引進年輕人進駐。最後要改造後的市場不只可以買東西，還要融入社區服務系統，提供長照據點、圖書館、青年創業基地等多功能使用，讓傳統市場成為社區的好鄰居，重新把人帶回來，讓市場重獲生命。

未來還要改造的市場有南門市場、北門市場、東門市場、關東市場、中正市場、中央商場等6處市場，其中，關東市場預計投入4000多萬元，打造圖書館、客家兒藝中心。

(中時 )