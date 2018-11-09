台中》熱血競選候選人拍片 打乒乓訴求年輕

國民黨台中市北屯區市議員候選人賴順仁（左一），積極利用網路等社群媒體宣傳政見，近日公布首支網路廣告CF「和年輕在一起」，透過1分30秒影片，訴求他想照顧年輕人，盼爭取年輕人認同。（張妍溱翻攝）

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挑戰連任，國民黨台中市北屯區市議員候選人賴順仁，利用網路等社群媒體宣傳政見，近日公布首支網路廣告CF「和年輕在一起」，透過1分30秒影片，與年輕人「逗陣」打乒乓球、喝咖啡，訴求他想照顧年輕人，盼爭取年輕人認同，催出更多青年或首投族投下神聖一票。

賴順仁指出，為提昇台中市運動風氣，賴順仁除了擔任台中市乒乓球協會榮譽理事長，其團隊也長期支持資源不足的忠明國、高中乒乓球隊，熱愛運動的他，4年前學打乒乓球，在影片中「露一手」，球場邊揮動球拍、汗水淋漓的畫面，展現陽光一面。

影片中，「順仁哥」與年輕人坐下來「喝咖啡、聊是非」，他很羨慕現在年輕人有自己想法，像現今房價對年輕人來說，非常沉重，空品、交通、產業等，都是他們關心的議題；至於選戰，賴順仁表示，很多年輕人透過網路資訊了解選情，也採取「空戰」吸引年輕選票。

請年輕人操刀拍攝「和年輕在一起」CF廣告，賴順仁當天清晨5點多到東山高中陪壘球隊晨練，他說「感覺變年輕！」；是台中市議會首位擁有博士學位的議員，賴順仁想起攻讀博士時，議會開議、選民服務繁重，有時分身乏術，幾度想「打退堂鼓」，但「堅持」再「堅持」，今年6月取得逢甲大學工學博士學位。

(中時 )

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