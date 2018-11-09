奧斯陸自由論壇落腳台灣 見證人權民主脫穎亞洲各國

2018年11月09日 15:21 中時 楊孟立

首次在台灣舉辦的「奧斯陸自由論壇」明天於台北香格里拉遠東國際大飯店登場，主辦單位今天召開記者會，邀請10位國際維權人士，帶著不同的身份與背景來台分享「民主與自由」的可貴。

「奧斯陸自由論壇」是人權基金會最受重視的計畫，匯聚國際各方人才為世界和平、自由和富饒而團結一致，除了表揚社運人士及創新者的貢獻與付出，同時也揭發獨裁體制的黑暗面，希望透過意見的交流來建立成為國際社群，提供資源支持以人權為首要目標的國際網絡。人權基金會首席策略長阿雷克斯‧格拉德斯坦表示，台灣是格長期致力於實現民主的國家，並且為了突破困境一直努力到現在不曾停歇。

10名講者包含阿雷克斯、參與阿拉伯之春的巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿雅‧阿克兒莫西、流亡海外的柬埔寨就國黨副領袖莫淑華、被稱為越南版「女神卡卡」的歌手兼反對派政治人物玫瑰、埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫、BuzzFeed News記者李香梅、來自厄利垂亞的青年世界大使凡尼莎‧柏嚇、創立電台揭露馬來西亞砂拉越官員貪污濫權的凱麗‧魯卡瑟‧布朗、俄羅斯反對派知名領袖佛拉基米爾‧卡拉‧穆爾扎、脫北者池成鎬。

台灣民主基金會執行長廖福特指出，人權基金會選定台灣舉辦這場國際論壇，顯示台灣在亞洲是一個很重要的民主、人權國家，以論壇行動來肯定、證明台灣是代表亞洲作為非常重要人權跟民主的國家。

(中時 )