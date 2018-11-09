台灣虎航2019年月、桌曆亮相 主題趣味又吸晴

2018年11月09日 15:15 工商 張佩芬

7、8月是小萌虎在泰國的海灘上學習搔頭弄姿、賣弄風情。圖：台虎提供

台灣虎航自2016年起，年年推出不同主題、只送不賣的桌曆後，廣受虎迷們的喜愛，在市場上掀起了收藏風潮。自今(2018)年開始，首次推出掛式的月曆，內容以各航點的風景照搭配虎寶、虎妞的kuso姿勢，也廣受好評。

台灣虎航今(9)日公布了2019年月、桌曆的主題，月曆以機上熱銷的小萌虎玩偶為主角，與虎寶、虎妞一同遊歷台灣虎航飛航的各景點；如，5、6月為小萌虎倚著澳門著名大三巴牌坊，還俏皮的勾起右腳學拍網美照，虎寶、虎妞則在旁作出與小萌虎一樣的姿勢；又或7、8月是小萌虎在泰國的海灘上學習搔頭弄姿、賣弄風情，虎寶、虎妞分別帶著海灘排球並戴上南洋花圈準備去享受海灘假期，張張趣味十足，就讓2019年與小萌虎與虎寶、虎妞一齊high玩各景點。

桌曆則是由虎寶、虎妞挑戰人體極限，映入眼簾的封面再加上每個月份，都是由虎寶、虎妞親自上陣完成數字0到9，展現了極佳的柔軟度，也讓每個月份在翻閱時，吸晴程度破表。

台灣虎航的月、桌曆主題每年都不斷的挑戰新意，只送不賣的方式，也吸引著虎迷們想盡辦法收藏。此外，月、桌曆上用色點標示出飛航地區的國定假日，以利虎迷規畫旅遊假期時可參考，頗具實用性，是使用者最喜愛的小工具之一。

台灣虎航表示，「觀看這些有趣的主題，容易讓人感到開心，這和台灣虎航『熱情、溫暖、真誠』的企業文化及活潑的企業形象，有相當程度的關聯性。我們也鼓勵旅客不只是單單欣賞，更能進而規劃旅遊行程，登機享受台灣虎航獨一無二、舒適且愉悅的飛行體驗。」

(工商 )