酸鹼體質是假理論！ 創始人被判罰30億

現代人注重養生，「酸鹼體質」理論也廣為人熟知，坊間甚至出現許多相關保健食品。(圖/達志影像)

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中時電子報

現代人注重養生，「酸鹼體質」理論也廣為人熟知，坊間甚至出現許多相關保健食品。美國作家楊恩（Robert Oldham Young）於2002年出版《pH 奇蹟》（pH Miracle）一書，主張「酸鹼體質」而聲名大噪，如今更因說服癌症病患放棄傳統醫學治療，導致患者病情惡化，被法院認定涉嫌詐欺，重罰1.05億美元（約新台幣32.6億元）。

45歲媽媽凱莉(Dawn Kali)，指控，楊恩利用的「酸鹼體質」理論，說服她放棄化療與傳統醫學治療，轉而接受他的「鹼性體質」療法。未料癌症惡化，進入第4期，只剩3~4年壽命可活。另外，他更被控在豪華牧場內針對重病或將近死亡患者收取昂貴的治療費用，其中一項是一瓶靜脈輸液中加入蘇打粉收取500美元（約新台幣1.5萬元）。

楊恩強調他的酸鹼性理論來源於十九世紀法國科學家的研究成果，2002年起連續出版了幾本書，其中最暢銷的為《PH奇蹟：平衡你的飲食，恢復你的健康》 （The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health），當中強調所謂體內酸性是疾病的原因，而鹼性食物就是答案。

不過專家認為，商家以「酸鹼體質」為賣點，則有義務證明產品能達到宣傳中的效果，對於沒有科學依據的虛假宣傳，消費者可以依法申訴。

(中時電子報)

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