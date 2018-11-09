高雄》被嗆廣告看板很貴 韓國瑜：一瓶礦泉水指的是造勢活動

2018年11月09日 15:31 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前右）8日在旗山區舉行大型造勢晚會。(中央社)

「經濟要大幹一場，高雄巨人要站起來了！」法定競選活動起跑，韓國瑜至大寮成功黃昏市場掃街拜票

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日宣布小額捐款活動正式截止，選後並將結餘全數捐給高雄青創、偏鄉兒童與其他弱勢族群。稍早韓國瑜掃街時，被提問有網友質疑韓國瑜廣告看板昂貴，卻一直宣稱一瓶礦泉水的選舉。韓回答，礦泉水是指所有造勢動員沒有其他接待，各方面宣傳都是小額捐款花費。

高雄市長參選人韓國瑜昨日Line官方帳號發文「各位親愛的郷親父老兄弟姊妹們，在此宣佈小額捐款活動正式截止，我們團隊將延續一直以來錙銖必較的摳門態度善加使用餘下的選舉經費，並於選後將結餘全數捐給高雄青創、偏鄉兒童與其他弱勢族群。

我也要再次感謝各位好朋友們，是您們的慷慨解囊以及加油打氣，形成我最強而有力的後盾，讓我們擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心。我一定信守與各位的君子之約，「如果我當上高雄市長，一定還您一個不分顏色、只有幸福、全力拚經濟的高雄。」

韓國瑜今日掃街時回答記者聯訪，現在不是光選票要翻轉，是高雄的經濟必須要「孫悟空大鬧天空」，中低階層民眾太辛苦了，未來經濟一定要大幹一場，也就大表高雄這個巨人，經濟要站起來了，往前衝脫胎換骨!

有媒體提問不友善，問韓國瑜一直宣傳這是一瓶礦泉水的選舉，卻有能力掛昂貴的廣告看板。韓國瑜回答，礦泉水是指所有造勢動員沒有其他接待，各方面宣傳都是小額捐款花費。會請會計師嚴格查核小額捐款，再請律師對外說明。所有小額捐款，都是正常花費，各方面宣傳都是小額捐款花費。

韓國瑜也強調，最後相信會結餘很多，選後將全數捐給高雄青創、偏鄉兒童讀書、營養午餐與其他弱勢族群。

針對韓國瑜截止接受小捐款的做法，民進黨高雄市長選人陳其邁今天則表示不跟進，並說，韓不管在電視還是網路，聲量都非常高。有些也許是廣告，有些也許是新聞，或者說韓國瑜「在廣告上的預算比較多」。

陳其邁並說，選情緊繃他還需要市民幫忙，也非常歡迎小額捐款「1000，2000，3000，4000都好」，他還要再努力，還要再募款。

(中時電子報)