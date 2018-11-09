台中》林佳龍《為你驕傲》CF主打台中人城巿光榮感

2018年11月09日 15:35 中時 盧金足

協助拍攝的年輕媽媽何雅婷分享她的台中經驗，這幾年來感受到台中的改變與進步。（盧金足攝）

台中市長林佳龍競選總部9日推出第二支CF《為你驕傲》影片，主打台中人的城巿光榮感，影片呈現台中的美景，透過故事主人翁強調台中是家、是故鄉，邀請協助拍攝的年輕媽媽何雅婷分享台中經驗，影片除了林佳龍親自配音，還有一段林佳龍難得輕鬆逛夜市，吃平民美食豬血糕鏡頭，獲得很多網友共鳴，這是正港的台中味。

第一支CF《我的名字》推出後，林佳龍競選連任第二支CF《為你驕傲》，由競選總部發言人謝志忠、江肇國、林尚賢共同公布，片長約為一分鐘，影片主軸呈現許多台中人從小到大的記憶。

林尚賢表示，影片名叫《為你驕傲》，不只是市民為台中感到驕傲，更為所有台中市民感到驕傲，在大家共同的努力下，讓台中成為我們引以為傲的城市。

謝志忠說，四年前林佳龍承諾「打造一個讓老少青年都宜居的城市」，這四年來不管是成真的「大台中123」，還是舊城新生，台中進步的道路上，不分山海屯城，不再有市區縣區之別，看見市民的需求。

台中市推動「托育一條龍」、「到宅坐月子」服務上萬名年輕父母；「托老一條龍」及敬老愛心卡擴充服務，以更實質的服務照顧長輩需要；「社會住宅」、「青年加農」、「摘星計畫」及在招商引資、產業創新上的努力，讓台中的年輕人回鄉工作意願最高的城市，人口每年成長2萬人，市民感受到宜居與幸福。

謝志忠表示，台中今年最大的喜事就是2018台中花博，共有三大園區為后里、外埔及豐原，各以百年花馬樂園、花果原鄉及水岸花都為主題，其中在后里森林園區，打造花博大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，成為台中新地標。

這支《為你驕傲》影片也出現這群幕後功臣「豪華朗機工」與大花球同框，讓市民看見花開的美，透過科技、藝術及產業聽到花開的聲音，感受到花開的喜悅。

影片中出現新生兒、親子、老夫妻的鏡頭，象徵台中是從小到老，成長、安居的家鄉，針對近來很夯的「北漂」話題，江肇國表示，影片中提及回到故鄉台中，台中人口成長躍升成為台灣第二大城，擁有就業機會及豐富的藝術與文化，讓青年感到希望。

江肇國說，尤其在河川整治的部分，過去大家覺得是臭水溝的河川，綠川、柳川用心整治再現風華，「中區再生計畫」將整個中區的發展帶動起來，台中現在是「辦喜事」的盛會之城，並找回市民的光榮感。

協助拍攝的年輕媽媽何雅婷現身分享她的台中經驗，何雅婷說，她是台中的女兒，嫁到彰化化常常往返兩地，感受到台中的改變，台中的托育一條龍政策、公園、捷運建設等各項發展相當好，綠地變多，感受到城市更進步，常帶孩子到公園遊玩。

林尚賢表示，台中市已有28處公園改善成為「12感官遊具」公園，相當多元豐富，讓孩子玩得更健康。

(中時 )