台北》北市三陣營回應北社盟 搶攻社福票

2018年11月09日 15:52 中時 張潼

台北市社會福利聯盟今舉辦「民間版社會福利政策白皮書發表會」，邀請丁守中、姚文智、柯文哲3位主要市長候選人回應民間倡議。除丁守中因喉嚨不適改由總幹事王育敏出席，姚、柯親自出席。

北社盟提出「活化餘裕空間」、「建立市府與團體間平等夥伴關係」、「社會安全網布建藍圖」、「提高無障礙環境推動工作小組層級」等4項主要訴求，王育敏強調，丁守中已經拋出「大都更」政見，都更後將有更多空間提供給社福團體用來作為弱勢生課後輔導、辦公室、庇護工場等，同時也承諾學校與政府閒置空間，會充分運用在社福設施上；針對社福團體其他訴求，她也會以總幹事身分，「善盡職責」要求丁與民間合作。

姚文智則拋出社福團體如已有服務績效，也就是非首次承標政府福利服務者，將取消押標金與履約保證金政見，同時還要免收回饋金；另外，他還要規畫「以社福空間為導向的校園改造」，讓校園能與社區需求相結合。姚也強調，無障礙委員會以及性平教育部分，他也都支持。

最後到場的柯文哲45分鐘席間未拋出具體政見，但他強調自己的執行力，包括4年市長室列管案達8800件，任何團體有建議提到市長室，只要列管，就等於解決一半，而且他抱持的態度，就是不只自然科學，社會福利也要做實驗，像石頭湯計畫、社區公共保母計畫等就是例子。柯還提到少子化、快速高齡化等問題，重申自己反對齊頭式平等的重陽敬老禮金政策等。

(中時 )