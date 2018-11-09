性侵前科男躲高中校園女廁 辯肚子痛上廁所

2018年11月09日 15:46 中時 鐘武達

彰化縣二林高中上周末驚傳有男子躲在女廁意圖不明，直到被發現才倉皇逃走，事後男子被認出曾涉性侵案，消息傳開人心惶惶，芳苑警方9日循線找到涉嫌的傅姓男子，他辯稱是肚子痛借廁所，但說詞馬上遭監視畫面打臉，全案依〈無故侵入住宅、建築物罪》函送彰化地檢署偵辦。

臉書社團「二林人大小事」近日瘋傳1則性侵狼入侵校園的訊息，指稱本月3日上午11點二林高中1名返校參加活動的國2女生如廁時，查覺多間廁所門都反鎖，只有1、2間是開著，由於反鎖的廁所敲門均無人回應，女學生機警找來男同學查看，沒想到，1名男子突然開門便往外逃奔。

校方接獲通報報警，芳苑警方隨即成立專案小組追查，同一時間，有人看到監視器拍攝到的人影，警覺闖入女廁的竟是曾涉性侵案的32歲傅男，消息在網路傳開後，各界都很緊張。

警方指出，傅嫌是騎車到校園附近再翻牆進入，從1樓爬到頂摟，接著才又躲入4樓女廁。傅嫌到案時辯稱，當天到學校是要找朋友，因肚子痛才會跑到廁所，但警方出示的監視器畫面，已經狠狠將他打臉。

另據了解，傅男是在10多年前涉妨害性自主罪入監，去年底才執行完畢，出獄後已經超過法定的7年管制期限，這段期間曾經又涉及竊盜與公共危險罪。

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(中時 )