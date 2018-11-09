超大挖掘機現身！黃金博物館全新特展吸睛

2018年11月09日 16:49 中時 李怡萱

龐大的挖掘機具現身黃金博物館煉金廣場！黃金色的絢麗外表、張牙舞爪的姿態，對比廣場上樸素的三顆礦石，顯得張揚用力又吸睛，引起不少民眾及小朋友們的好奇，其實這是黃金博物館全新特展《礦•事•紀》中的作品之一〈金雞〉。

擁有百年礦業風華的博物館首次邀請臺灣當代藝術家為博物館創作，以嶄新角度呈現礦業歷史，激盪出的精彩作品散布在展場及園區。參與展出的吳權倫、陳依純、許家維、廖建忠和劉玗等，都是近年享譽國內外的藝術青年創作者，作品精彩可期。

黃金博物館代理館長羅珮瑄表示，博物館的使命不僅在保存過去，也必須和當下緊密扣合。以當代藝術為媒介，讓新世代從不同觀點認識工業遺產的例子在國外非常盛行，例如2012年的「歐洲宣言展」即是以歐洲煤礦生產的文化遺產為主題，意義特殊。

水金九地區曾有亞洲第一金屬礦山之美稱，黃金博物館身為保存水金九地區礦業的精華核心，本次特別邀請青年藝術創作者，在工業遺產現址展出，推出《礦•事•紀》特展，是博物館開館14年來創新的展覽，也希望帶給民眾新體驗。此次參展的藝術家，除了以在地礦工、地景及故事為創作素材外，也從新生代的角度重新詮釋，對採礦相關的生態衝擊及石化產業提出討論。

〈金雞〉是以工業大國使用的大型採礦機做為模型，採擬真寫實的方式，製作出幾可亂真的機器。藝術家廖建忠表示，希望作品能帶給大家視覺上地衝擊，進而去思考和瞭解背後的意義。

特展也特別在11月10日推出「影格物語_礦山挖寶大冒險」教育推廣活動，帶大家體驗手翻書動畫製作的樂趣，活動採線上預約報名，報名網址如下https://goo.gl/jxXbBP，憑門票免費參加，名額有限，歡迎大家踴躍報名。

(中時 )