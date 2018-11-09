桃園》桃園藍軍有吸票機 黨部籲：平均支持6席全上

2018年11月09日 16:02 中時 呂筱蟬

國民黨中壢區黨部委託民調公司，針對第七選區中壢區市議員選情做民調，9日由中壢區黨部主委梁為超及參選人劉安祺共同招開記者會公布結果。梁為超表示，國民黨在中壢提名5席，報准1席，從民調數字中可看出，國民黨有超級吸票機魯明哲，他的支持度幾乎可抵4位同黨議員，以黨的立場，希望藍營支持者平均投票，目標讓中壢區國民黨議員6席全上。

梁為超說，從民調數字看出，前3名的支持度非常高，囊括幾乎是50%投票率，而之後的4到12名，誤差幾乎都在1%以內，氛圍非常弔詭，誤差超級小也顯示選情非常激烈又膠著，在強弱懸殊的狀況之下，也要呼籲藍軍平均支持，讓每一位提名市議員都能全部當選。

這份民調也顯示，藍營的6名候選人都在安全名單之內，然而梁為超也說，越接近選舉日，排序每天都在變動，可說是人人有機會、個個沒把握，也可能最壞只剩3席或4席，這也是最不想見到的狀況，所以還是希望藍軍支持者平均支持每一位候選人。

對此，魯明哲則認為，各區都會有如此的吸票機現象，絕對不是只有他一人，當然也希望國民黨在中壢區6席全上，對於黨部的配票作業也坦然接受，然而高民調也會有落選可能，所以民調數字只當參考，高人氣的意義包含對他政績以及人氣的肯定，還是會一步一腳印繼續尋求選民的支持。

(中時 )