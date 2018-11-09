我愛你在田中！彰化田中520特色郵筒喜氣亮相

彰化縣第1座─田中520特色郵筒9日正式亮相。（鐘武達攝）

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田中520特色郵筒9日啟用，現場喜氣洋洋。（鐘武達攝）
田中520特色郵筒造型吸睛。（鐘武達攝）

我愛你─在田中！彰化郵局配合發展在地觀光同時迎接11日要登場的田中馬拉松，特別選在郵遞區號「520」的田中鎮建置全縣第1座特色郵筒「田中520」，充滿田中農村風情的特色郵筒9日喜氣揭幕，馬上就成為民眾打卡的熱門新景點。

「田中520」特色郵筒是將珍珠奶茶的意象轉化設計具田中在地特色的椰果珍奶，正面1對郵政寶寶手捧愛心，嘟著小嘴獻上甜蜜飛吻，下方珍珠串成田中郵遞區號「520」；背面則繪有代表田中特色的擬樣郵票，有綠油油的稻田與金黃色稻穗，以及高鐵列車急駛而過。

一旁的愛心裝置藝術，則是以雙心造型為主體，兩邊各裝飾4顆愛心及情書上的愛心符號，上方「阿草」將寫著心意的書信遞送著11顆愛心，象徵將「一心一意520」傳達給「阿蕊」。

彰化郵局長張耀中說，配合交通部結合地方特色與人文風情發展觀光，彰化郵局今年特別選在田中馬拉松活動登場的前夕規劃「田中馬拉松郵我GO GO GO」系列活動，其中最具意義的是就田中郵局局屋前「520郵筒」的啟用。

「田中520郵筒」造型吸睛，也很實用，典禮過程中，彰化郵局還特別贈送來賓主題明信片並現場推廣手寫明信片，張耀中說，「手寫有溫度、寄信有真情」，鼓勵民眾「重溫手寫的感動」。

(中時 )

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