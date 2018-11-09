花蓮》劉曉玫遭爆掛名陸美甲公司負責人 劉：義務擔任零股法律負責人

2018年11月09日 16:18 中時 張祈

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫也公佈她與妹妹的對話記錄，兩人都為對方的事業感到驕傲。（張祈攝）

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫被爆卦名妹妹劉雅茹經營的「赫司緹雅」美甲公司負責人，劉曉玫今開記者會澄清，公司確實是她協助妹妹設立，但僅是義務擔任「零股」法律負責人，讓妹妹關心發展美甲事業，實際負責人仍是妹妹劉雅茹。

赫司緹雅國際時尚美甲公司2010年申請立案，在美甲界頗具威名，台灣北中部共有9間連鎖美甲沙龍，臉書粉絲頁有超過16萬人追蹤，而劉曉玫的妹妹LuLu在美甲彩繪領域出類拔萃，被國際知名水晶品牌娉為少數的全球水晶大使，提供專屬水晶指甲素材，因此常受邀在世界各地講課，今年9月曾受邀至大陸參加廣州美博會。

劉曉玫指出， LuLu的公司品牌、設計彩繪作品都被的大陸仿冒過，但LuLu並不擅長處理商標、著作權等法律事務，因此自己才義務擔任擔任赫司緹雅的法律負責人。

劉曉玫強調，自己跟妹妹藝術指甲領域相差甚遠，絲毫沒有身份與職權上的關聯性，自己的身份對妹妹一點幫助都沒有，從經濟部網站清清楚楚可以看出，自己沒有任何股份，是義務掛名協助，她也相信這次的掛名風波對妹妹來說一點影響也沒有，對妹妹的美甲事業十分具有信心。

(中時 )