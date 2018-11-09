黃偉哲台南城市願景館經典美式菲力霸彈珠台新登場

2018年11月09日 16:18 中時 洪榮志

以前玩過微軟電腦作業系統內建的立體彈珠台遊戲嗎？其實這個遊戲並不只電腦遊戲版本，它也有實體遊戲機台。民進黨台南市長候選人黃偉哲9日表示，為了讓大家體驗過去美國大兵最愛的消遣之一，他在台南城市願景館也引進1台美式菲力霸彈珠台，提供民眾免費試玩；特別的地方是要透過操作2根控制桿來打彈珠，同時機台也提供豐富的聲光效果。

黃偉哲表示，台南並不只有荷蘭、清朝與日本時代的文史，1950年到1976年間也曾有美軍基地進駐，當時美軍俱樂部就在現在的勞工育樂中心。他還進一步說，在地文史的保存是豐富與多元的，只要能力所及，屬於這個地方的完整脈絡都希望能夠被記錄下來，讓後代子孫有機會看到歷史的全貌。

黃偉哲指出，這樣的電子彈珠台1970年代曾經風行一段時間，並取代傳統只有單一拉桿的彈珠台；只是 1980 年代開始出現的電腦遊戲，透過軟體的虛擬環境，可以打造更多複雜的關卡，實體機台就開始慢慢式微。

黃偉哲強調，願景館引入這樣的機台是希望讓大家回味一下，願景館的存在就是希望鑑往知來，體會歷史的脈絡後找到更適合台南的道路。他還說，願景館也有VR虛擬實境體驗機台，可以讓民眾感受未來的樣貌。在願景館能用臉書打卡、拍照，提供給現場工作人員就可以獲得1個減壓球，歡迎大家來玩。

(中時 )