黃偉哲台南城市願景館經典美式菲力霸彈珠台新登場

民進黨台南市長候選人黃偉哲在台南城市願景館引進經典美式菲力霸彈珠台。（黃偉哲團隊提供）

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以前玩過微軟電腦作業系統內建的立體彈珠台遊戲嗎？其實這個遊戲並不只電腦遊戲版本，它也有實體遊戲機台。民進黨台南市長候選人黃偉哲9日表示，為了讓大家體驗過去美國大兵最愛的消遣之一，他在台南城市願景館也引進1台美式菲力霸彈珠台，提供民眾免費試玩；特別的地方是要透過操作2根控制桿來打彈珠，同時機台也提供豐富的聲光效果。

黃偉哲表示，台南並不只有荷蘭、清朝與日本時代的文史，1950年到1976年間也曾有美軍基地進駐，當時美軍俱樂部就在現在的勞工育樂中心。他還進一步說，在地文史的保存是豐富與多元的，只要能力所及，屬於這個地方的完整脈絡都希望能夠被記錄下來，讓後代子孫有機會看到歷史的全貌。

黃偉哲指出，這樣的電子彈珠台1970年代曾經風行一段時間，並取代傳統只有單一拉桿的彈珠台；只是 1980 年代開始出現的電腦遊戲，透過軟體的虛擬環境，可以打造更多複雜的關卡，實體機台就開始慢慢式微。

黃偉哲強調，願景館引入這樣的機台是希望讓大家回味一下，願景館的存在就是希望鑑往知來，體會歷史的脈絡後找到更適合台南的道路。他還說，願景館也有VR虛擬實境體驗機台，可以讓民眾感受未來的樣貌。在願景館能用臉書打卡、拍照，提供給現場工作人員就可以獲得1個減壓球，歡迎大家來玩。

(中時 )

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