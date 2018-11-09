台南》高思博妻：全力確保弱勢學童權益

國民黨台南市長候選人高思博的妻子周韻采代表高思博出席台南市重症兒童關懷協會的記者會時，承諾如果高思博當選市長，將全力確保弱勢學童的權益。（高思博團隊提供）

友善列印
中時

台南市重症兒童關懷協會9日舉行記者會，替重症兒童升學路抱不平。國民黨台南市長候選人高思博的妻子周韻采代表出席時，除表明認同協會的訴求外，還說如果高思博勝選，將全力促成，以確保弱勢學童的權益。

周韻采說，她接觸過弱勢學生，深刻體會孩子們就學的艱辛及家長陪伴的煎熬，完全贊同關懷協會的訴求；目前台南市政府的做法並不合理，回歸法律的基本面，就能夠改善許多問題。她還強調，如果高思博當選市長後，一定會與各相關團體和家長充分會談，了解大家的各項權益和需求，全力配合。

重症兒童關懷協會則指出，許多重症兒童的家長反映，目前台南市重症兒的高中職升學困難重重，還舉出數名敗血症病童為例來佐證，指第一項困難是12年國教免試入學須考體適能，台南的送分優惠比大部分縣市低，總分10分僅優惠4分，反觀基北、竹苗、中投、台東等區都不計分，使得許多重症病童考生難以進入理想中的學校就讀。

重症兒家長原本寄望運用身心障礙學生適性輔導安置，希望能以個案接受醫師診斷方式予以突破，但教育局卻額外追加一些條件，例如以請假次數多寡，判定是否體弱？往往造成鑑定不通過。

台南市重症兒童關懷協會提出2大訴求，包括：一、修改台南區12年國民基本教育免試入學超額比序「多元學習表現」採計原則，重症病童體適能檢測比照其他就學區，一律送分；二、回歸特殊教育法，台南市教育局不要再增加其他不合理的私下認定標準。

(中時 )

黃偉哲台南城市願景館經典美式菲… 金門》決戰金城鎮 許燕輝發表競…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。