台南》高思博妻：全力確保弱勢學童權益

2018年11月09日 16:00 中時 洪榮志

台南市重症兒童關懷協會9日舉行記者會，替重症兒童升學路抱不平。國民黨台南市長候選人高思博的妻子周韻采代表出席時，除表明認同協會的訴求外，還說如果高思博勝選，將全力促成，以確保弱勢學童的權益。

周韻采說，她接觸過弱勢學生，深刻體會孩子們就學的艱辛及家長陪伴的煎熬，完全贊同關懷協會的訴求；目前台南市政府的做法並不合理，回歸法律的基本面，就能夠改善許多問題。她還強調，如果高思博當選市長後，一定會與各相關團體和家長充分會談，了解大家的各項權益和需求，全力配合。

重症兒童關懷協會則指出，許多重症兒童的家長反映，目前台南市重症兒的高中職升學困難重重，還舉出數名敗血症病童為例來佐證，指第一項困難是12年國教免試入學須考體適能，台南的送分優惠比大部分縣市低，總分10分僅優惠4分，反觀基北、竹苗、中投、台東等區都不計分，使得許多重症病童考生難以進入理想中的學校就讀。

重症兒家長原本寄望運用身心障礙學生適性輔導安置，希望能以個案接受醫師診斷方式予以突破，但教育局卻額外追加一些條件，例如以請假次數多寡，判定是否體弱？往往造成鑑定不通過。

台南市重症兒童關懷協會提出2大訴求，包括：一、修改台南區12年國民基本教育免試入學超額比序「多元學習表現」採計原則，重症病童體適能檢測比照其他就學區，一律送分；二、回歸特殊教育法，台南市教育局不要再增加其他不合理的私下認定標準。

(中時 )