又嫌救護車太吵！小隊長憶當年一句話讓7里長閉嘴

傳單寫著：就乎車到院前300公尺需降低音量，到院前100公尺則需關閉，引起救護員不滿。(翻攝自臉書)

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中時電子報

救護車鳴笛是為了救人，住戶卻為了睡覺，要求救護車落實到院前300公尺降低警嗚器音量。這是發生在新北市永和耕莘醫院附近居民的陳情，他們找了議員，發函給新北市政府消方局，要求依正式函令「救護車在不妨礙緊急救護的前提下，到院前300公尺需降低警鳴器音量，到院前100公尺則需關閉警鳴器」。

「但您是不是曾被深夜的嗚蜂器驚醒？此時的警嗚器只會打擾周邊居民的生活！」呼籲附近住戶，如果救護員未落實接近醫院關掉嗚蜂器，可親自去耕莘醫院警衛室反應，轉告救護員。或致電新北市消防局、議員許昭興，以通知救護員改善。

此消息被轉發到臉書社團《我是永和人》，引發救護人員、消防員激烈反彈。就有一名消防隊小隊長在臉書PO文，表示過去在台北市也遇過這問題。當時周遭7個里里長一同向市府陳請，要救護車離開7個里後才能開警嗚器。

「當時，我們也回應，若這七個里叫救護車或消防車，為避免打擾里民安寧，我們一樣不開警報器前往救援，若同意的話就立下切結。」小隊長這樣說道，當下這7位里長，沒有一位敢簽下切結書。.

小隊長感嘆，如果覺得醫院很吵，可以選擇搬家，而不是要救護車配合你，「都市裡的嫌惡設施不外乎是電塔、電箱、寺廟、墓園等，想不到隨著社會的進步，消防隊的嫌惡程度已經凌駕之上了」、「消防栓成了停車位殺手般的厭惡，救護車也成了過街老鼠般的討打，這是什麼世道」。

(中時電子報)

新北議員許昭興發函給新北消防局 (翻攝自臉書)
消防隊小隊長在臉書發文 (翻攝自臉書)

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