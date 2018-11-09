金門》決戰金城鎮 許燕輝發表競選主題曲MV「屬於金城人的歌」

2018年11月09日 16:17 中時 李金生

許燕輝的「屬於金城人的歌」」競選主題曲MV之一。（許燕輝競選總部提供）

許燕輝的「屬於金城人的歌」」競選主題曲MV之二。（許燕輝競選總部提供）

許燕輝的「屬於金城人的歌」」競選主題曲MV之三。（許燕輝競選總部提供）

許燕輝的「屬於金城人的歌」」競選主題曲MV之四。（許燕輝競選總部提供）

許燕輝的「屬於金城人的歌」」競選主題曲MV之五。（許燕輝競選總部提供）

金門金城鎮長選舉5搶1，以「金城更新」為競選主軸的候選人許燕輝今（9）日發表金門選舉史上第一支競選主題曲MV「屬於金城人的歌」。在街屋、巷弄和牌坊、石隘門舖排的空間裡，說唱魅力家鄉的古典光彩，也用一顆年輕的心和更新力量，預約一個璀璨亮麗的新金城。

這支以嘻哈音樂串連全曲，長3分鐘26秒的競選主題曲MV，在空拍鳥瞰老舊城廂中揭開序幕，沿途的街屋、紅磚牆、石隘門、窄巷和洋樓、廟埕，以及光影中的燕尾翹脊，給人一種走過光陰故事的美感和追懷。

在女主角的說說唱唱中，讓人看到老舊空間環境裡，也有等待年輕人揮灑夢想，用更新力量帶來喝采的新希望，輕快曲風搭配緊湊影像呈現，讓最後與候選人許燕輝的搭橋連接，傳達一種接棒向前走的期待和承擔。

這支競選主題曲MV，沒有政治味和硝煙味，反而是在獨白和歌曲的聲效中，表現讓年輕飛揚雲端，讓陽光譜出色彩的張力，並試圖在金城居民的共同記憶裡，呈現融合傳統與創新，邁向新金城的美學概念。

參與集體創作的「自造音樂工作室」成員許翼騰、王維剛、陳樂鐸，以及影像導演兼設計師陳宜勤、繪畫師吳騏、攝影師陳彥霖、汪松威等人，其中有金門在地青年，也有金門大學的志工，平均年齡在35歲以下，從編曲到填詞、錄音製作和MV的拍攝，一起將許燕輝「更新金城、金城金城」的理念投射進去。

許燕輝期待在這群年輕朋友的協助下，讓鄉親聽見也看見大金城的新未來，大家一起用新思維、新力量堅定向前進，讓家鄉的建設和生活環境比以前更好。

(中時 )