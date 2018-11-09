胸痛誤當運動傷害 青壯男心肌梗塞險喪命

明顯可見患者心臟血管左前降枝前端(箭頭指處)已狹窄、堵塞70％。（大甲光田醫院提供）

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光田綜合醫院內科部副部長夏治平緊急為病患施作心導管手術。（大甲光田醫院提供）
手術完成後，病患心臟血管恢復、不再狹窄。（大甲光田醫院提供）
光田綜合醫院內科部副部長夏治平手指病患左前降枝狹窄處。（陳淑娥攝）

40歲楊先生平常養成良好運動習慣，在生日前夕參加自行車活動時，突然心肌梗塞倒地，送醫時已無生命跡象，幸經大甲光田醫院4度搶救保住生命。楊先生表示，這一年來左胸近肩膀處偶有不適，但都認為是運動傷害，現在回想可能和心臟問題有關。

光田綜合醫院急診醫學部醫師劉柏亨指出，楊先生到院前無生命跡象，經搶救後7分鐘恢復心跳，但又斷斷續續出現顫動或停止情形，急診續施以心肺復甦術和去顫電擊3次，總算穩定生命跡象，續交由心臟內科主任夏治平進行緊急心導管手術。

夏治平表示，心臟有3大主要冠狀動脈血管，楊先生3條堵塞2條，其中，右冠狀動脈100%完全堵塞，因此左前降枝出現生理代償，延伸出側枝循環血管供應右側心肌所需血氧，然而增加血氧負重的左前降枝前端也已狹窄、堵塞70%，所以當楊先生騎自行車的高強度運動時，左前降枝血氧供應不足，造成心肌梗塞。急救當下已順利在左前降枝狹窄處置放塗藥支架，待體力恢復後將再繼續治療右冠狀動脈堵塞。

夏治平指出，楊先生年僅青壯年且有很好的運動習慣，家族也沒有相關病史，推測可能和抽菸、長年未追蹤健康情形，以及忽略心血管疾病初期胸悶痛的不適症狀，和勉強從事高強力運動長時間(騎自行車)有關。

大甲光田醫院表示，心臟疾病是台灣10大死因第2名，急性心肌梗塞的急救黃金時間是降低死亡率的關鍵，患者在症狀發作後的3-6小時內是救命的關鍵期，所以當急性心肌梗塞發作時，應於90分鐘內送心導管手術治療。

(中時 )

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