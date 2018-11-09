王金平拚老命輔選 葫蘆裡賣什麼藥？

2018年11月09日 16:14 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/高立南 編輯/、財訊雙週刊文/高立南

王金平用盡了「洪荒之力」力挺韓國瑜，但除了高雄，在台中、彰化也都用力頗深。 頗令外界好奇，這位政壇的「公道伯」，難道又要重出江湖了？

「支持韓國瑜已變成全民運動了」、「誰說韓國瑜沒有陸軍，每位鄉親都是韓國瑜的陸軍，今天這一場可說是轟動武林、驚動萬教！」

選前倒數29天，沉寂多時的立法院前院長王金平，在高雄市鳳山造勢晚會上，聲嘶力竭地替國民黨市長候選人韓國瑜助講。看著王拚了老命為韓賣力輔選，不禁頗令外界好奇，這位政壇公認的「公道伯」，難道又要重出江湖了？

歷史的發展總是弔詭，此次地方選舉，國民黨主席吳敦義因行事作風過於保守，謹小慎微，遭諷為「無主席」，加上負責操盤的副主席兼祕書長曾永權，與地方淵源、人脈又不深，使得素有選舉「老先覺」稱號的王金平，又有趁勢再起的空間和機會。

據悉，在吳敦義、曾永權頻繁請益及懇託下，王金平的輔選「責任區」，涵蓋中南部9個縣市，包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等，成為黨內天王中，輔選縣市範圍最多最廣、責任最明確者，格外引人側目。

責任區涵蓋9縣市 初選到大選都在使力

為了輔選，王金平還特地找來熟稔地方生態及組織運作的3位資深黨工，包括曾任高雄、彰化及桃園市黨部主委的許福明、組發會前副主委陳泰一，以及「馬王政爭」時期，時任考紀會副主委的前台南縣黨部主委沈榮鋒等人，擔任王辦顧問，下鄉進駐各縣市，從旁協助候選人掌握選戰變化。

「王院長在全國各個選情膠著五五波的縣市，均扮演最為關鍵的『實質整合者』角色！」一位親王人士指出，相較於前總統馬英九、新北市長朱立倫等「主席級」人物，採取公開陪同掃街拉票、站台助講等方式，王金平則是「鴨子划水」協助各地黨籍縣市長候選人與地方要角整合，這些都是較難為外界所知的選舉「門道」。

例如，這次彰化縣長選舉，藍營地方派系空前團結，一致力挺國民黨縣長候選人王惠美，和王金平在幕後積極協調整合有關。據透露，王惠美獲得黨提名後，王金平曾至少兩度到彰化縣邀集多位鄉鎮市長、議員參選人及前立委等聚會，呼籲力挺王惠美，包括親民黨籍的前立委陳朝容及謝章捷兩人，都被王找來請託，王金平並賦予彰化前立委蕭景田、鄭汝芬及林滄敏等人，各自不同的輔選責任區。

而台中紅派大老、前總統府資政廖了以先前公開現身，替國民黨市長候選人盧秀燕站台；據悉，背後同樣是出自於王金平之手。值得一提的是，日前台東縣前縣長鄺麗貞突然託人登記參選，衝擊國民黨縣長候選人饒慶鈴選情，當時前縣長吳俊立及饒慶鈴父親、立法院前副院長饒穎奇兩人，都到了王金平國會辦公室密談。此一場景讓不少黨內人士笑稱，王金平辦公室儼然是「另類黨中央」，功能不輸黨中央的提名協調小組。 ...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)