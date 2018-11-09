2018年11月09日 16:49 中時 呂筱蟬

健行科大舉辦全國空間測繪競賽。(校方提供)

健行科技大學應用空間資訊系及自強工程、昱展測繪、詮華國土測繪、鴻富測量等北部四家測繪公司共同主辦「第一屆全國空間測繪競賽」，9日於健行科技大學登場。這次比賽有來自北部及東部7所高工職校隊伍參與。

「第一屆全國空間測繪競賽」除注重選手的測繪速度與準確性外，同時也強調參賽選手在測繪時敬業態度的重要性，因為贊助這項比賽公司想要讓年輕學子在比賽中能夠明白，在未來的實際測繪工作中，除了基本的速度與準確之外，敬業的態度是十分重要的。

參與企業不只捐贈獎助學金，還提供學生實習的機會，希望藉此鼓勵土木建築群學生能加入測量系所就讀，為台灣未來培養出更多更好的測量產業生力軍。經過一番激烈的競賽後，國立埔里高工的學生以精準的數字與敬業慎重的態度在這次比賽勇奪第一，國立花蓮高工則在速度上雖然領先群雄，卻因數字的精確性稍嫌失準而屈居第二，第三名則由國立羅東高工、國立瑞芳高工、國立南港高工三校並列。

健行科技大學應用空間資訊系主任黎驥文表示，這次比賽的贊助企業涵蓋北部測繪公司，所有參賽學校將這場測繪技能競賽視為學生實習與就業的重要媒合平台，很高興能看到所有年輕學子這樣卯足全力的投注心血爭取榮譽。贊助此次競賽的鴻富測量公司葉文凱總經理在頒獎時也鼓勵參賽選手說：「測量產業非常需要新血，歡迎各位優秀選手加入測量。」

健行科技大學工程學院張嘉強院長也表示，健行科大未來每年都會擴大舉辦各項技能比賽，讓高職生有發揮實務技能的實戰機會，使得「企業能育才，學生能就業」這項產學合作的新思路能夠被實踐，希望藉由此次合作，讓健行科大成為全面性持續支持測量企業發展人才的培訓基地。

(中時 )