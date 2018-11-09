中州外籍生烘焙蛋糕捲 提前感受異國耶誕味

2018年11月09日 16:49 中時 謝瓊雲

各國外籍生分工合作，共同製作甜點美食。（謝瓊雲攝）

來自海外各地的外籍學生，第一次體驗親手做蛋糕捲，感覺新鮮又有成就感（謝瓊雲攝）

學生製作完成蛋糕捲後，也當場品嘗起台灣點心的甜美滋味。（謝瓊雲攝）

中州科技大學迎接49周年校慶，舉辦異國文化祭系列活動，其中烘焙體驗由餐飲廚藝系教師陳德勝帶領50多名來自海外的學生，學做「聖誕年輪巧克力戚風蛋糕捲」，在一陣七嘴八舌、比手畫腳後，共同完成，甜美的滋味讓外籍生都提前感受到12月的耶誕節氣氛。

活動由中州科大國際交流中心、餐飲廚藝系及學務處課外活動指導組結合餐廚系系學會及烘焙社共同辦理，有史瓦帝尼、越南、馬來西亞、印尼及中國大陸等國家的外籍生熱情參加。陳德勝表示，美食無國界、甜點魅力令人難抵擋，來自各國的同學，透過肢體互動，打破了語言的隔閡，賣力投入烘焙蛋糕製作，展現中州校園多元文化融合及國際交流的溫馨氛圍。

來自越南大一的張佩珊說，第一次親手做蛋糕，感覺很新鮮又有成就感，實作課程對於未來進入職場工作有幫助。餐旅系三年級的印尼生李蓮花說，很喜歡中州校園裡人與人之間的熱情，師生相處融洽，她已陸續參加過許多的校園體驗課程活動，感覺非常棒！

畢業於馬來西亞尊孔獨立中學、現就讀時尚設計管理系的蘇慧雯，與視訊傳播系謝媛玥都說，台灣與馬來西亞的生活環境、習慣都差不多，因此選擇到台灣讀大學，對學校安排烘焙體驗課程覺得很有意義，可在自己專業的學習領域之外，接觸不一樣的事物。

中州科大學務長葉春秀表示，為了培養學生具備前瞻視野及國際觀，學務處辦理一系列異國文化祭活動，包含上個月的西餐體驗課程、獲得熱烈好評；這次烘焙課程增進各國學生互動交流；12月15日為中州校慶日，今年主軸為「中州49、卓越恆久」，學務處將陸續推出多項動、靜態校慶主題系列活動，熱情邀請大家參與為中州科大慶生祝福。

(中時 )