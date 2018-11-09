中州外籍生烘焙蛋糕捲 提前感受異國耶誕味

中州科大舉辦異國文化祭之烘焙體驗課程，由餐飲廚藝系陳德勝老師(左二)指導外籍學生製作蛋糕捲。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
各國外籍生分工合作，共同製作甜點美食。（謝瓊雲攝）
來自海外各地的外籍學生，第一次體驗親手做蛋糕捲，感覺新鮮又有成就感（謝瓊雲攝）
學生製作完成蛋糕捲後，也當場品嘗起台灣點心的甜美滋味。（謝瓊雲攝）

中州科技大學迎接49周年校慶，舉辦異國文化祭系列活動，其中烘焙體驗由餐飲廚藝系教師陳德勝帶領50多名來自海外的學生，學做「聖誕年輪巧克力戚風蛋糕捲」，在一陣七嘴八舌、比手畫腳後，共同完成，甜美的滋味讓外籍生都提前感受到12月的耶誕節氣氛。

活動由中州科大國際交流中心、餐飲廚藝系及學務處課外活動指導組結合餐廚系系學會及烘焙社共同辦理，有史瓦帝尼、越南、馬來西亞、印尼及中國大陸等國家的外籍生熱情參加。陳德勝表示，美食無國界、甜點魅力令人難抵擋，來自各國的同學，透過肢體互動，打破了語言的隔閡，賣力投入烘焙蛋糕製作，展現中州校園多元文化融合及國際交流的溫馨氛圍。

來自越南大一的張佩珊說，第一次親手做蛋糕，感覺很新鮮又有成就感，實作課程對於未來進入職場工作有幫助。餐旅系三年級的印尼生李蓮花說，很喜歡中州校園裡人與人之間的熱情，師生相處融洽，她已陸續參加過許多的校園體驗課程活動，感覺非常棒！

畢業於馬來西亞尊孔獨立中學、現就讀時尚設計管理系的蘇慧雯，與視訊傳播系謝媛玥都說，台灣與馬來西亞的生活環境、習慣都差不多，因此選擇到台灣讀大學，對學校安排烘焙體驗課程覺得很有意義，可在自己專業的學習領域之外，接觸不一樣的事物。

中州科大學務長葉春秀表示，為了培養學生具備前瞻視野及國際觀，學務處辦理一系列異國文化祭活動，包含上個月的西餐體驗課程、獲得熱烈好評；這次烘焙課程增進各國學生互動交流；12月15日為中州校慶日，今年主軸為「中州49、卓越恆久」，學務處將陸續推出多項動、靜態校慶主題系列活動，熱情邀請大家參與為中州科大慶生祝福。

(中時 )

健行科大舉辦全國空間測繪競賽 非洲豬瘟蔓延福建 防檢局強化小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。