非洲豬瘟蔓延福建 防檢局強化小三通檢疫

防檢局金門檢疫站派員以擴音器向旅客宣導勿攜帶肉品入境。（圖／農委會提供）

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農委會動植物防疫檢疫局今（9）日表示，中國大陸非洲豬瘟疫情持續漫延，昨新增湖南、江西及福建省疫情，已擴及17個省市區，達到64案例，並已擴散至福建省莆田市。為此，防檢局特別強化金門及馬祖小三通檢疫作業，除現行與關務署就旅客行李加強以X光機查驗外，也派檢疫犬組加強偵測，以期做到滴水不漏。

防檢局也派員於旅客下船處，以擴音器向宣導勿攜帶肉類產品入境，違者將處以1萬5千元罰鍰。且為了杜絕走私動物產品入境金門及馬祖，防檢局已函請海巡署，加強金門及馬祖地區之走私查緝作業，如發現岸際有死豬屍體漂流時，應通知防檢局協同地方動物防疫機關迅速處理。

面對大陸日益嚴峻的非洲豬瘟疫情，農委會於8日邀集行政院經濟能源農業處、行政院災害防救辦公室與環保署、國防部、交通部等機關，還有四所大學獸醫學院、養豬產業團體代表、各直轄市、縣（市）動物防疫機關、專家學者及農委會相關單位等，召開「防範非洲豬瘟全國工作會報」，討論因應措施。

會中防檢局說明非洲豬瘟國際疫情現況及國內具體作戰計畫，包含強化邊境防堵作為、國內防疫應變工作整備，以及各部會合作分工等事宜。會議並採現場直播，讓養豬業者及社會大眾了解政府對於非洲豬瘟的各項防檢疫作為。

防檢局再次呼籲，旅客違規攜帶肉類產品入境將嚴罰最高的1萬5千元，未來完成修法後更提高至30萬元。民眾上網購買國外肉品，寄送台灣未申報檢疫者，更將移送法辦；依《動物傳染病防治條例》第41條規定，處7年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金。提醒民眾切勿以身試法，共同防堵非洲豬瘟入侵。

(中時 )

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