台南》今年選舉拚空戰 候選人網路出招跟進潮流

2018年11月09日 16:33 中時 程炳璋

南區大忠里長候選人許智雄自製影片放上網路當競選宣傳。（程炳璋攝）

今年選舉除了傳統掃街拜票掛旗幟，號稱「空戰」的網路宣傳為候選人增加很多助力，台南市不少基層候選人跟進潮流，從網路出招，有的學用抖音，有的自製MV，成為大規模的網路戰變成今年最大不同的競選型態。

民進黨東區台南市議員候選人蔡筱薇日前在路口拜票，朋友拍下後作成抖音影片，她感覺有趣，放上自己的臉書粉絲官網，有8000多筆觀看次數，比起在路口揮汗拜票，還更有吸引目光的效果。

「我們年輕人瘋起來很可怕。」蔡筱薇表示，競選團隊內都是20、30歲的年輕人，一直在發想更吸引人的創意，未來會陸續發布更多吸引人的影片。

南區大忠里長候選人許智雄今年也大打空戰，他自學自製5支影片「用心只為里」，回顧過去4年的服務，加上配樂作成MV，讓人有感，放上網路讓民眾一目瞭然。大量發揮網路媒介力量，是過去當地里民不曾感受過的事情。

許智雄表示，空戰可傳遞最新的即時訊息，但傳統的陸戰也須進行，因為老一輩不會網路，需要看文宣，借重網路威力，只要成立社團或官網，每戶家中只要有一人會網路，就可以把里內的消息告知全家。

台南市一家專作選舉印刷的東泰印刷廠表示，今年選舉感受到候選人改用網路文宣的影響，印刷文宣的接單較往年減少，候選人表示要省下印刷成本，用在其他開銷。

(中時 )