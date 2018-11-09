六和高中學生 發明展大放異彩

2018年11月09日 16:49 中時 呂筱蟬

六和高中國中部學生，發明展大放異彩。(呂筱蟬攝)

六和高中國中部學生，發明展大放異彩。(呂筱蟬攝)

107年桃園市發明展，私立六和高中國中部學生在33個總獎項中，囊括優等2組、佳作6組，合計8組，是全市得獎數最多的學校。

參賽學生在數理科老師以及導師的鼓勵與指導下，嘗試將構想化為實作，8組得獎作品，包括快速除濕除臭鞋櫃、碘酒OK繃、匙筷組合、防火避難衣、懶人地板發電機、自動化分類垃圾系統、掉落物輔助撿拾助行器、可換式菜刀等，有多組是國中部國一生就入圍得獎，未來表現令人期待。

榮獲優等作品「碘酒OK繃」，設計者是國二的賴政揚、潘品諾、彭上哲，設計發想是觀察市面上的醫療產品只有碘酒棉花棒，如果可以結合碘酒與OK繃就能更方便處理傷口。因此開始從包裝上著手，嘗試各種材質進行多次的實驗，最終想到用防摔的氣泡紙去保存，團隊從如何保存到如何能夠正確的對準傷口進行改良，讓氣泡紙裡的碘酒可以方便使用。

另一組優等作品是以「快速除濕、除臭鞋櫃」為構想，設計者是國一的莊博琛、莊凱博、李聿風，設計發想來自於在上學途中如果下大雨鞋子潮濕不易乾，因此希望能以最方便與簡單的方法，讓鞋子可以快速乾燥與殺菌，這個快乾除臭系統，可以裝置在家中現有的鞋櫃並且利用燈泡與咖啡包、茶葉包，達到快乾除臭的效果。

在實驗過程中，同學們嘗試了各種類型各種瓦數的燈泡，最終證明使用250瓦的燈泡最穩定，且快乾效果最佳，若是採到水坑，鞋子全溼的情形下，也能在放入裝置後20分鐘內快乾。

六和高中校長林繼生表示，六和高中長期投注心力，讓學生多元學習，國中部數理組特色課程，讓孩子結合學科知識及實作，從生活事物出發，希望同學可以透過實際「動手做」，訓練思考力與實驗精神，進而創造發明以改變生活。

(中時 )