農民申請職災保險僅2％ 林聰賢盼推廣

農委會主委林聰賢（右二）到霧峰區農會了解農民職災保險申請情況，並呼籲農民踴躍投保。（林欣儀攝）

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行政院農委會11月起開辦「農民職災保險」相關業務，農民每月僅需支付少許費用，即可享有職災傷害理賠保障，但至今全台申請率只有2％，農委會主委林聰賢9日到霧峰農會視察辦理情況，並呼籲農民踴躍申請。

拿起特製的申請流程海報，霧峰區農會總幹事說，農民只需要攜帶身分證、存摺，且本人親自到農會，就可以辦理職災保險，獲得傷害理賠保障，手續相當簡便。

林聰賢指出，這項職災保險業務本月1日才推出，當天在台南玉井有名農民上午才剛辦好投保手續，下午就發生意外傷害、導致骨折，馬上用到，這是「付點小錢保平安」的概念，雖然每天投保人數都可達3千人，但至今全台只有2萬多名農民投保，距離農保會員全投保的114萬人還有很大距離。

林聰賢在霧峰農會人員陪同下，參觀農會特別規畫的投保區，並與農民話家常。農委會強調，農民在田間常可能因操作農機具、噴灑農藥或高空作業時受傷，一般農保只給付受傷導致殘障的理賠，而職災保險則針對傷害、就醫都給予給付，提高農民保障。

霧峰區農會稻米產銷班第四班林姓農民從事農務已70年，他說，15年前因使用插秧機手被刀片割傷，不但骨折還變形，當時農保理賠12萬，但自己還支付7、8萬元醫藥費，知道有職災保險後特地來申請，希望獲得更多保障。

(中時 )

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