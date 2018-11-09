MB＆F藝廊首展法雕刻大師Dufilho車展

2018年11月09日 16:49 工商 李麗滿

繼瑞士日內瓦MB&F M.A.D.Gallery展出法國雕塑大師 Antoine Dufilho獨有的「疊序 Sequential」雕塑作品，廣受當地收藏家好評之後，今年台北的MB&F M.A.D.Gallery瘋狂藝廊也特別引進此系列作品，總共展出10件、7款知名車種傑作。

今（9日）雕塑大師 Antoine Dufilho特別自法國遠洋來台揭幕，他將自己對汽車的熱愛，結合醫學與建築領域的知識，創作出此系列充滿現代風格的雕塑，完美詮釋夢幻車款的經典線條，展期至2019年2月8日。

此次於MB&F M.A.D.Gallery瘋狂藝廊獨家鉅獻的「疊序 Sequential」特展，精挑細選出7款車迷夢寐以求的知名車種，包括Aston Martin DB5、Aston Martin DB4 GT Zagato、DBR1 Green、Ferrari 250 GTO、Mercedes W196 ST、Bugatti Atlantic與Porsche 911，再加上Antoine Dufilho最引以為傲的3款力作Statue de la Liberte（自由女神）、Tour Eiffel（艾菲爾鐵塔），以及Kinetic Cube（動力方塊）等，展品全數以人手微縮雕塑打造，已引發國內藝術界與藏家注目。

(工商 )