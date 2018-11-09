花蓮》再傳2起現金買票 南區樁腳涉千元買票10萬交保

花蓮地檢署昨偵辦2起現金買票案件，分別為富里鄉富南村楊姓村長候選人及替縣議員第四選區蘇姓議員買票的賴姓樁腳，兩人分別羈押禁見及10萬元交保。（張祈攝）

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又傳現金買票！選舉逐漸逼近，花蓮地檢署昨偵辦2起現金買票案件，分別為富里鄉富南村楊姓村長候選人疑涉嫌以每票1500至2000元不等現金買票，且否認犯行遭羈押禁見；另一起則為富里鄉賴姓樁腳涉嫌以每票1000元，替縣議員第四選區蘇姓議員買票，訊後坦承犯行，以10萬元交保候傳。

花蓮富里鄉富南村楊姓村長候選人，上月底起涉嫌以每票現金1500至2000元不等，向村內選民買票支持，經檢方傳喚8名疑似收賄村民說明，其中4名坦承收賄，並繳回賄款共6500元，楊姓村長則否認犯行，檢方認為被告恐有煙滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院申請羈押禁見獲准。

另一起同樣發生在富里鄉的賄選案，則為賴姓樁腳在上月起至本月初，利用拜訪選民涉嫌以每票現金1000元要求選民支持蘇姓議員候選人，賴訊後坦承犯行，以10萬元交保候傳，目前警方仍持續查證行賄資金來源與蘇姓議員參選人涉案可能。

選舉倒數10逾天，花蓮縣內已分案調查賄選情資超過百件，目前共查獲鄉民代表、村長等候選人8件賄選案，其中6件是現金賄選，呼籲候選人清白參選，鼓勵縣民向檢方檢舉賄選，鄉鎮市長、代表及村里長檢舉賄選獎金有50萬元，起訴後依偵辦程序陸續發放獎金，而且檢舉人身分一定保密、不會曝光。

(中時 )

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