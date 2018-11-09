花蓮》再傳2起現金買票 南區樁腳涉千元買票10萬交保

2018年11月09日 17:00 中時 張祈

又傳現金買票！選舉逐漸逼近，花蓮地檢署昨偵辦2起現金買票案件，分別為富里鄉富南村楊姓村長候選人疑涉嫌以每票1500至2000元不等現金買票，且否認犯行遭羈押禁見；另一起則為富里鄉賴姓樁腳涉嫌以每票1000元，替縣議員第四選區蘇姓議員買票，訊後坦承犯行，以10萬元交保候傳。

花蓮富里鄉富南村楊姓村長候選人，上月底起涉嫌以每票現金1500至2000元不等，向村內選民買票支持，經檢方傳喚8名疑似收賄村民說明，其中4名坦承收賄，並繳回賄款共6500元，楊姓村長則否認犯行，檢方認為被告恐有煙滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院申請羈押禁見獲准。

另一起同樣發生在富里鄉的賄選案，則為賴姓樁腳在上月起至本月初，利用拜訪選民涉嫌以每票現金1000元要求選民支持蘇姓議員候選人，賴訊後坦承犯行，以10萬元交保候傳，目前警方仍持續查證行賄資金來源與蘇姓議員參選人涉案可能。

選舉倒數10逾天，花蓮縣內已分案調查賄選情資超過百件，目前共查獲鄉民代表、村長等候選人8件賄選案，其中6件是現金賄選，呼籲候選人清白參選，鼓勵縣民向檢方檢舉賄選，鄉鎮市長、代表及村里長檢舉賄選獎金有50萬元，起訴後依偵辦程序陸續發放獎金，而且檢舉人身分一定保密、不會曝光。

(中時 )