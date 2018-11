View this post on Instagram

“你這是拍衣服還是拍包包啊 包包都把衣服挡住了” “這是搭配啦!你不懂!” “你這是什麼動作啊?” “這個動作可以把衣服細節拍清晰!你不懂!” “你拍衣服背面幹嘛啦” “顧客也需要看背面什麼樣子啊!你不懂!” “好啦不用拍了老闆說可以了!” “老闆娘說不行!” 這組衣服拍的真的不容易 所以請大家看在每拍一件都在吵但還是堅持拍完的份上 記得雙11來買 #stagecrew 喔