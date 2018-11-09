蔡總統批馬「新三不」馬辦：已卸任如何讓步國家主權

2018年11月09日 17:03 旺報 潘維庭

針對前總統馬英九提出的「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」，蔡總統9日強硬反擊指，「新三不」將會對中國及國際社會送出錯誤訊息，代表中國打壓有效、台灣會屈服，對台灣主權傷害很大。馬辦回應，蔡總統不該因為選情告急，在選前不惜掀起統獨爭議，撕裂台灣社會；也強調馬前總統已經卸任，現在是民進黨完全執政，請問馬前總統如何讓步國家主權？

馬前總統辦公室9日表示，蔡總統今天如此大陣仗高規格發表談話，很明顯是為了選舉刻意操作。馬前總統已經講得很清楚，這是他在兩岸政策研討會時的致詞，依據中華民國憲法規定而來，無關選舉。

同時，現在台灣最不需要的就是炒作統獨和意識型態爭議，蔡總統應該思考如何解決經濟問題、回應民意，而不是因為選情告急，就不惜掀起統獨爭議，撕裂台灣社會。

馬辦指出，看看國民黨高雄市長候選人韓國瑜在全國引發民眾狂熱支持，就知道民進黨主政兩年來造成兩岸關係倒退、台灣經濟停擺的情況，讓民眾有多麼不滿。蔡總統不去思考如何回應民意，到選前兩周還認為一切都是因為中共打壓，離民心真的很遠。韓國瑜說得很對，這個時間談統獨問題是最不需要的，民眾要的是「要生活、要賺錢、要繁榮」，希望蔡總統有聽進去。

馬辦表示，蔡總統惡意扭曲馬前總統在研討會的談話，栽贓馬前總統對於國家主權讓步；但是馬前總統已經卸任，現在是民進黨完全執政，請問馬前總統如何讓步國家主權？民進黨政府選舉選到只會扣紅帽子，這種奧步必定被民眾唾棄。是誰搞壞兩岸關係與台灣經濟？是誰在扯全民後腿？蔡總統怎麼不誠實面對這些問題呢？

馬辦也表示，「蔡總統在兩岸問題、經濟問題上束手無策，自己該負的責任不負，卻想藉由操作統獨議題、以東廠手段來影響選舉，實在不是一個國家領導人應有的格調，令人遺憾。」

(旺報 )