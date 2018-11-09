搭花博和雙11商機 秋季旅展人潮搶搶滾

2018年11月09日 16:49 中時 馮惠宜

「2018秋季台中國際旅展」9日在台中世貿中心場，人潮搶搶滾。（馮惠宜攝）

台中世界花卉博覽會登場，加上2019年春節假期長達9天，相中長假商機「2018秋季台中國際旅展」9日在台中世貿中心登場，不但中部業者搶搭花博商機狂推住宿、餐飲優惠，旅行社業者紛紛祭2折起的超低優惠價，許多熟門熟路的消費者在開展第一天就搶著上門邊搜羅資訊要好好規劃假期。

秋季旅展被視為是年底最大一檔旅展，多年來已是許多精明消費者規劃元旦、農曆年長假，或是公司行號尾牙聚餐團購搶便宜指標，今年適逢花博在台中登場，中台灣多家餐旅業者卯足勁推出優惠組合：如台中林酒店同步展開線上旅展，餐券下殺8折、住宿券33折起，且特別推出「花開綻放一泊二食豪華雙人住宿券」旅展現場加碼贈送花博門票兩張。

新天地餐飲集團旗艦店一樓百匯平日午餐券一組6張優惠價3740元，旗艦店二樓天地軒6人組合餐優惠價3600，都是物超所值。星享道集團推出光棍節專屬優惠，文華道會館平日入住雙人同行一人只要1111元，還加贈人氣星饗道國際自助餐下午茶。

台中金典酒店推出下殺5.8折左右的聯合超值餐券外，以及限時限量的「買十送十」，另有龍蝦無限放題及和牛吃到飽限時限量券。台中日光溫泉度假酒店則是超值花見西餐廳自助式午餐、下午茶、晚餐吃到飽不分餐期通用券，買8張送2張，讓消費者以小資價格可享星級餐點。

另外，許多國內外旅遊棊者也紛紛祭出2折起超級特惠低價方案，像是預購國外行程現省20％，以及揪團旅展下訂最高現省1萬元的優惠。

(中時 )