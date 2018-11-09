盧秀芳走出棚內《雙城記》南下高雄

2018年11月09日 16:50 中時 蕭雅玲

中天與上海東方衛視合作談話性節目《雙城記》，10日首度南下高雄正修科技大學錄製的特別企劃「兩岸青年論壇－跨越海峽的愛」，邀請高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、上海仁濟醫院副院長夏強接受《雙城記》節目主持人盧秀芳和曹景行訪問，與學生分享上海仁濟醫院第一起活體肝臟移植手術，為兩岸醫療交流的重大里程碑。

現年68歲的陳肇隆是亞洲肝臟移植權威，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，1999年完成全球首例未輸血活體肝移植手術，2006年受邀到上海仁濟醫院為一名9個月大的兒童進行肝臟移植手術，之後雙方頻繁交流，至今仁濟醫院已成為全大陸最大的肝臟移植中心。陳肇隆分享兩院結緣過程，他說2005年曾赴上海參加一場醫學會，經主辦單位引薦認識時任上海仁濟醫院主任夏強，當時夏強還不到40歲，醫療團隊非常年輕，第一次完成手術後兩方人員都相當震撼，他們團隊總共到上海3次，第3次仁濟醫院團隊技術已相當成熟。到了2017年，上海仁濟醫院已完成803例移植手術，成為全球最大肝移植中心，今年更榮獲大陸國家科技進步獎。

夏強表示，12年前大陸沒有做過活體肝臟移植手術，他在2005年創建團隊，開始收受肝移植的病患，而他久仰院長陳肇隆的活體肝移植技術，「他（陳）的技術不僅在亞洲，在全世界都是最領先的」，由於肝移植手術非常複雜，不容許一些差錯，雙方合作首例肝臟移植手術時，陳肇隆不僅帶了整個團隊，還帶了所有手術需要的器械，之後第2次、第3次的交流，陳院長把最先進的技術毫不保留的傳授給他，他們團隊也受到陳院長啟發，將技術傳授給其他醫院。

陳肇隆不只讓兩岸肝移植手術技術大躍進，他1990年應邀赴日本督導首例活體肝臟移植手術，該例患者成為日本存活最久的換肝人，陳肇隆的事蹟還被同為醫生的作家大鍾稔彥寫入小說《孤高的手術刀》，後來被改編成漫畫、電影。陳肇隆說，小說除了他本人使用真實名字外，其他人物都是用虛名，讓日本民眾了解台灣的醫療情況，沒想到小說居然熱賣百萬冊，是非常暢銷的小說。

盧秀芳表示，傳播理論大師麥克魯漢（Marshall McLuhan）說過一段話，他說多數人是因為看見而相信，只有少數的人是因為相信而看見，名譽院長陳肇隆、副院長夏強是那少數的成功者，因為相信而看見，他們尊重生命的價值，因此他們看見了問題的急迫性，並找到了解決問題的方式。曹景行則說，兩岸醫療交流，不僅是造福兩岸人民，還造福全人類，兩岸青年論壇曾作過體育、文化交流，如今到醫療，希望未來可以持續多元探討兩岸交流議題。

(中時 )