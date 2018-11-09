台中》母雞帶小雞 林佳龍：聯合作戰拚勝選

2018年11月09日 17:15 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左二）呼籲支持者努力拉票催出雙數的票源，拚市長連任，議會過半。（盧金足攝）

台中市長林佳龍發揮母雞帶小雞戰略，9日與立委黃國書、何欣純及民進黨台中市黨部主委何明杰為民進黨提名的議員候選人江肇國、黃守達、張玉嬿、蔡耀頡的政見背書，林佳龍強調，「台中隊」要以聯合看板與文宣、聯合政見打出「聯合三部曲」，呼籲支持者拉票催出雙數的票源，拚市長連任，議會過半。

林佳龍競選總部今日舉行中西區、太平區聯合政見，承諾攜手打造文化城中城、屯區市區化，讓台中持續進步中，共同發表「中西區」、「太平區」的聯合政見。

由林佳龍、黃國書、何欣純及何明杰共同出席並大力推薦江肇國、黃守達、張玉嬿、蔡耀頡，林佳龍市長表示，大台中進步中，這3年多來的承諾及所有台中隊一起團完成不可能的事，實現在台中的每個角落！一起聯合作戰、團結勝選，讓議會完全執政，市政順利推動。

「改變看得見，也鼓勵青年參政！」林佳龍指出，中西區、太平區這幾年的發展是大家有目共睹，尤其是反轉中區、屯區的都市規畫，再加上「聯合三部曲」，聯合看板與文宣、聯合政見，並一起實現目標、聯合作戰，努力拉票確保這2區2席全上。

林佳龍強調，民進黨絕對有全上的實力，將發揮「母雞帶小雞，小雞也幫母雞」的作用，團結全黨並贏得年底選舉。

江肇國表示，中區因縱貫線鐵路南北貫通，誕生現代化台中，過去卻曾經沒落，林佳龍推出大車站計畫、河川整治及文化復興3支箭，成功改造舊城，帶動人潮回流。

黃守達指出，為讓人潮持續回歸，市府興建綠空鐵道軸線北段及發展城區文化觀光新亮點，打造城區的文史群落，續推台中之心及綠空廊道，串聯中西的綠色園道。

「中西區多了很多建設，活化荒廢店面！」黃國書表示，綠柳川的整治、防洪治水及景觀營造等工程，還給市民一條兼具親水的河川，新生3支箭，打造文化城、因為翻轉，需要改變，期待年底用選票讓民進黨在中西區所提名的江肇國、黃守達送進議會。

張玉嬿說，要打造太平成為一個新的桃花源，太平區擁有社會住宅、社會福利據點、老舊校舍整理、坪林森林公園與運動中心、持續推動太平垃圾山浴火重生變身花博級公園、聯合行政中心與活動中心，讓太平成為育兒敬老友善的一區。

蔡耀頡表示，要持續推動台74線新增匝道、太平市民大道二、三期聯外道路與規劃太平霧捷運，改善當地交通、青年希望工程升級，增加青年創業機會、加速興建太平國民運動中心，讓太平更加進步繁榮。

太平區是台中市第四大行政區，人口超過19萬人，何欣純強調，過去卻沒有完整的都市計畫，現在市府提出「屯區市區化」發展方向，把太平、大里、霧峰與烏日縫合起來並納入市中心核心區，為支持在地企業，規畫興建產業園區、會展中心等，做好服務讓屯區市區化，太平新盛市。

何明杰表示，林佳龍用裁縫師來打造進步的台中，將會全力輔選，讓民進黨所提名的議員候選人全壘打，「台中隊」一起團結爭取年底的勝利。

(中時 )