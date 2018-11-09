雲林》「他」讓蘇治芬、李進勇終於合體！

2018年11月09日 17:22 中時 許素惠

立委蘇治芬（左一）號召「挺虎尾，顧雲林」大會，為民進黨虎尾鎮長候選人林新丁（右二）及議員、代表拉抬選情，雲林縣長李進勇（右三）助講時，蘇在台下聆聽。（許素惠攝）

立委蘇治芬（前左四）號召「挺虎尾，顧雲林」大會，為民進黨虎尾鎮長候選人林新丁（前左二）及議員、代表拉抬選情，終於和雲林縣長李進勇（前左三）合體。（許素惠攝）

立委蘇治芬與雲林縣長李進勇今日共同為虎尾鎮長候選人林新丁，以及黨籍議員、鎮代表候選人助選，兩人終於合體，蘇大力推薦林，強調虎尾鎮長不能輸，也呼籲要讓李進勇連任，否則就會走回凡事由某一人喬的不公義的回頭路。

蘇治芬及雲林縣黨部主委廖丁賜以「挺虎尾、顧雲林」號召大團結，除了林新丁，民進黨第三選區縣議員候選人蔡秋敏、顏旭懋、林文彬、蔡明水，虎尾鎮代候選人林武正、李素娥、王彥量及李政峰等也出席，李進勇也特地趕來和蘇同框合體。

與會支持者都戴上黑白面具，嘲諷虎尾鎮長選舉現況，李進勇與蘇治芬帶領大家高喊「挺虎尾、顧雲林」，凝聚向心力。

李進勇表示，虎尾在林文彬鎮長任內，搭配他與蘇主政縣府的共同努力下，人口數持續成長，古蹟維修活化、交通、人文等成績有目共睹，期盼鄉親支持林新丁和他當選，讓虎尾及雲林繼續綠色執政，共創幸福。

蘇治芬指出，從過去的選舉來看虎尾鎮一直都是重要的指標，這次虎尾的選舉非黑即白，大家一定要集中選票支持林新丁當選、李進勇連任，才能公平公開的社會公義得以彰顯，否則虎尾及雲林將再次走上某一人說了算的回頭路。

(中時 )