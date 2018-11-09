高雄》鄭運鵬昔日軍中輔導長怒嗆：背景我吃 帶種就宣布獨立!

2018年11月09日 16:58 中時電子報 邱文秀

鄭運鵬昨在臉書上貼文罵國民黨，在造勢場合唱軍歌《夜襲》是心理變態，網友灌爆他的臉書。(擷圖自鄭運鵬臉書)

鄭運鵬指出，國民黨應對日文官網出現不雅、歧視言論鄭重道歉。（圖／曾薏蘋）

20181109 林園直擊_鄭運鵬昔日輔導長怒了

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日造勢場合唱唱軍歌《夜襲》，民進黨立委鄭運鵬在臉書上怒罵心理變態，並貼大便背景圖案說信的人去吃背景吧!鄭運鵬昔日軍中輔導長下午在《中天》直播節目中，怒嗆鄭運鵬「你們這群鬼連國家都不認同，帶種就宣布獨立啊!如果你敢完成獨立，你發的背景我吃!」

民進黨立委鄭運鵬昨在臉書上貼文表示，「國民黨到底是什麼樣的心理變態，可以在造勢場合唱軍歌《夜襲》？以前教我們刺共匪的心臟，現在通匪刺民選對手的心臟。信這套的人去吃背景吧。」貼文背景還刻意裝飾幾個大便圖案。

《中天》下午在林園連線直播時，一位昔日在金門服役的李姓輔導長，跟鄭運鵬同在一個單位服役，並有共同聯絡的LINE群組。他說，我身在台灣，大家都是在台灣，一起共同努力共同奮鬥。說國民黨心理變態，那民進黨有沒有心理變態?

李姓輔導長說，《夜襲》這首軍歌適用來振奮士氣，今天當軍人會有共同敵人，當初稱為共匪，現在稱為敵人。今天是一場選戰，既然是戰爭，當然是有敵人，這個敵人就是對手，刺向對手有何疑問?

李姓輔導長說，今早我也在群組發訊息給鄭委員，但他沒有回。主持人王又正唸出訊息內容，輔導長截了鄭運鵬發文的圖，並說「鄭運鵬，這你貼的沒錯吧?你們這群鬼連國家都不認同，帶種就宣布獨立啊!如果你敢完成獨立，你拉的背景我吃!」

李姓輔導長說，吃屎沒有什麼，總比老百姓吃土來的好!所以我們真的要發展經濟，不要去搞政治 。誠如韓國瑜說的，政治在台北，高雄拼經濟。昨天美濃人也說人進來了，東西賣出去了， 我們發財了。這就是老百姓的心聲!

(中時電子報)