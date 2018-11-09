台北》小野自稱沒拿政府一毛錢 游淑慧打臉他掌握數億預算

國民黨台北市長候選人丁守中6日透過臉書發文，批評台北市長競選總幹事小野，小野7日出面發表聲明，對丁守中發言完全無法接受，一度在媒體面前難過痛哭。(中央社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
圖為106年的台北市文化基會決算書。 (擷圖自游淑慧臉書)

文化人小野出任台北市長侯選人柯文哲競選總幹事，因為拍片支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發綠白合作的爭議，國民黨台北市長候選人丁守中批他是綠營門神。小野日前自清沒拿過政府一份錢，經得起考驗。北市議員候選人游淑慧說，小野出任台市文化基金會董事長2年，人事費用暴增數千萬，她質疑掌握幾億預算的小野董事長，這是怎麼一回事？

游淑慧今(9)日在臉書上表示，外界對台北市文化基金會關注不多，但其實它擁有龐大預算，甚至比市府許多正式局處還要高，小野目前是該基金會董事長。

游淑慧指出，自小野105年3月擔任董事長後，文基會的「人事費用」、「用人員額」便節節攀升，比起郝市府時代升了近4千800萬，增加了4成，在近年來政府部門不斷撙節人事費用的趨勢下，文基會的大幅成長實在少見。

文基會的人事進用是不需要公務員任用資格的，游淑慧好奇，人事費用大幅成長與其業務量、業績表現等關係，市府和議會是否有監督？

以105年和106年的決算書來看，小野任內正職人員增加了10人，但用人費用卻增加了差不多2千800萬，這樣的增加幅度，是否有些太大？文基會的「薪資結構」是怎麼一回事？

更誇張的還在後頭。游淑慧提到，剛送進議會審查的明年度預算，人事費用再次成長到1億9千萬，正職人員則增編列265人，這個文化局「附屬」基金會的編制人員甚至還比文化局還多⋯。

文基會這兩年在小野董事長的職掌下，人事進用這樣膨脹迅速，但業務和績效卻沒有成長，游淑慧自稱沒讀書，很想請教掌握幾億預算的小野董事長，你強調自己沒拿過政府一毛錢，但你的好朋友們呢？

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

高雄》鄭運鵬昔日軍中輔導長怒嗆… 施俊吉：促參簽約案已達1630件、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。