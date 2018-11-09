台北》小野自稱沒拿政府一毛錢 游淑慧打臉他掌握數億預算

2018年11月09日 17:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為106年的台北市文化基會決算書。 (擷圖自游淑慧臉書)

文化人小野出任台北市長侯選人柯文哲競選總幹事，因為拍片支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發綠白合作的爭議，國民黨台北市長候選人丁守中批他是綠營門神。小野日前自清沒拿過政府一份錢，經得起考驗。北市議員候選人游淑慧說，小野出任台市文化基金會董事長2年，人事費用暴增數千萬，她質疑掌握幾億預算的小野董事長，這是怎麼一回事？

游淑慧今(9)日在臉書上表示，外界對台北市文化基金會關注不多，但其實它擁有龐大預算，甚至比市府許多正式局處還要高，小野目前是該基金會董事長。

游淑慧指出，自小野105年3月擔任董事長後，文基會的「人事費用」、「用人員額」便節節攀升，比起郝市府時代升了近4千800萬，增加了4成，在近年來政府部門不斷撙節人事費用的趨勢下，文基會的大幅成長實在少見。

文基會的人事進用是不需要公務員任用資格的，游淑慧好奇，人事費用大幅成長與其業務量、業績表現等關係，市府和議會是否有監督？

以105年和106年的決算書來看，小野任內正職人員增加了10人，但用人費用卻增加了差不多2千800萬，這樣的增加幅度，是否有些太大？文基會的「薪資結構」是怎麼一回事？

更誇張的還在後頭。游淑慧提到，剛送進議會審查的明年度預算，人事費用再次成長到1億9千萬，正職人員則增編列265人，這個文化局「附屬」基金會的編制人員甚至還比文化局還多⋯。

文基會這兩年在小野董事長的職掌下，人事進用這樣膨脹迅速，但業務和績效卻沒有成長，游淑慧自稱沒讀書，很想請教掌握幾億預算的小野董事長，你強調自己沒拿過政府一毛錢，但你的好朋友們呢？

(中時電子報)