大坑椪柑豐收 公所辦音樂會千斤送

台中大坑地區椪柑採收期為11月下旬至12月中旬，11月上旬採收的椪柑果實尚未黃熟，果皮呈青綠色，俗稱「青皮柑」。（張妍溱翻攝）

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大坑椪柑進入全面採收季，山區處處可見農民忙著採果，果農開心地說，今年天氣暖和，品質和產量都提升。（張妍溱翻攝）

選戰倒數，各區候選人拚選票，台中市椪柑農拚生計，大坑地區近60攤椪柑農，10日於北屯區新都生態公園參與「椪柑音樂季」農特產品行活動；今年氣候溫和，椪柑生長品質特別好，年產量逾1萬1000公噸，甜度達12度以上，北屯區公所配合當天活動，準備1000斤椪柑大方送，助農民拚生計。

大坑椪柑進入全面採收季，山區處處可見農民忙著採果，有果農開心地說，今年天氣暖和，品質和產量都提升，每天清晨5、6點開始採收，下午盤商就來載走，嚐鮮正當時。

農業局表示，大坑地區椪柑採收期為11月下旬至12月中旬，11月上旬採收的椪柑果實尚未黃熟，果皮呈青綠色，俗稱「青皮柑」；12月中、下旬採收後儲存至農曆過年前的「金黃柑」，果皮帶橙黃。去年每公斤批發價約20．2元，今年上升22．3元，水分充足、滋味好，採收後送批發市場，馬上被訂購一空。

椪柑音樂季邁入第5年，打造大坑椪柑意象產業，辦理1日小農市集，現場設置60多個攤位，推廣大坑椪柑及北屯地區盛產的竹筍、文心蘭、蜂蜜、咖啡等農特產品，還有台中特色美食，活動現場有集點送及摸彩禮，電動機車、電動自行車、電視等豐富獎品，吸引民眾參加，行銷大坑椪柑品牌。

(中時 )

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