臺中國際花卉博覽會 35％苗木花卉來自彰化

臺中國際花卉博覽會35％花卉苗木來自彰化，彰化縣長魏明谷、臺中市長林佳龍導覽，一起來欣賞田園藝術昇華。（吳敏菁翻攝）

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臺中國際花卉博覽會35％花卉苗木來自彰化，庭園造景讓藝術昇華。（吳敏菁翻攝）

彰化縣政府9日上午由彰化縣長魏明谷帶領參訪團前往「2018臺中國際花卉博覽會

」豐原葫蘆墩園區參訪，臺中市長林佳龍也率領市府團隊出席表示歡迎並陪同導覽，魏明谷表示，彰化是花卉苗木的生產之鄉，景觀造景聞名全國，花博中35％苗木及花卉都向彰化採購，讓世界看到彰化農業的軟實力。

魏明谷表示，這次來到縣市庭園的景觀展區，看到臺中花博結合地景、花卉苗木與景觀造景，田園藝術昇華，讓苗木景觀的造景能夠藝術化，藝術能夠景觀化。

彰化主要花卉產地首推田尾，田尾公路花園秋冬電照花海景觀宛如不夜城，為極具地方特色美景，除了盛產各類菊花及其他切花、花木，也是知名的花卉集散地。田尾比鄰永靖則以果樹和庭院樹的苗木聞名，此外在北斗、溪州、埤頭、二水及埔心也盛產花卉苗木。

這次「臺中世界花卉博覽會」為了搭配豐原葫蘆墩公園「浪漫花嫁」主題，彰化縣線政府特別設計Ｑ版大佛，向來訪遊客傳遞幸福感並散播歡樂氣氛，歡迎民眾來與可愛的大佛合照，另個亮點為香水百合與梔子花造型的花燈，以創意結合花燈與庭園造景，入夜依舊繽紛美麗。

彰化展區以八卦山大佛代表彰化的人文，鮮花與花燈點亮彰化的園藝產業，庭園造景巧妙融合了彰化的人文與產業，為臺中世界花卉博覽會錦上添花了。

(中時 )

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