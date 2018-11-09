大走星際風！太空耶誕樂園11/16正式奇幻開城。

2018年11月09日 17:04 中時電子報 綜合報導

全臺冬季最知名的大型節慶活動「新北市歡樂耶誕城」今年將自11月16日(五)以太空星球主題正式開城，一路陪伴民眾到明(2019)年1月1日止，持續47天點亮新北，並規劃眾多卡通明星齊聚的「童趣嘉年華」、眾星雲集的「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，歡樂不間斷！今年四大燈區：桑塔星系(市民廣場)延續國際媒體高度關注的光雕秀，更有星球主題貨櫃市集及兩座免費遊樂設施；幻彩星系(站前廣場)今年大走科技藝術風，首創「迷幻星球」並與紐約藝術家合作展出LED互動裝置「The Pool」；波力星系(萬坪公園)則有小朋友最愛的「波力POLI」現身！除此之外；環狀星系(捷運環狀線板橋站)以點控式網狀LED裝飾捷運軌道牆，打造「銀河軌道」，此外，今年更首度將絕美燈區延伸至府中商圈，超夢幻燈區空前華麗登場！

「桑塔星系」燈區必看！宇宙最強環景3D光雕秀

全臺最大光雕投影X LED流光迴廊 震撼演出 抓住國際眼球！

新北市歡樂耶誕城最知名的「全臺面積最大光雕秀」，今年帶來與眾不同的創新，首度利用市府大樓二樓迴廊結構裝設900支RGB LED點控燈管，並運用與2018平昌冬季奧運會同等級、德國Madrix最新一代燈光點控系統，能精確地對圖單點控制，每隻燈管都可以變化256種顏色，鋪設面積達62平方公尺，將市府大樓與耶誕樹以市民廣場為中心緊密串連，形塑巨型環形布幕，3D光雕投影與LED流光迴廊連動共舞，創造光影藝術巔峰。此外，搭配周邊科技感美麗燈飾、太空星球主題貨櫃市集、「時光溜滑梯」及「星空獨角獸」兩座免費遊樂設施，全世界都矚目的絢麗耶誕城，一定要看！

「幻彩星系」燈區強打！必拍高質感時尚LED巨型「迷幻星球」

知名紐約藝術家 互動光影藝術「The Pool」首度來臺展出

今年位於板橋車站站前廣場「幻彩星系」燈區，跟上科技結合藝術的潮流，首度運用德國尖端科技點控系統打造全臺唯一的巨型LED球體藝術裝置「迷幻星球」，超過10萬顆以上的LED燈點在夜晚變幻出的千變萬化的耀眼燈光，並自11月17日(六)開始於半點及整點演出色彩奪目的迷幻燈光秀，民眾還可走進星球體中間，感受被滿滿銀白燈飾包圍的夢幻情境，是今年耶誕城必拍亮點之一。

此外，同樣位於站前廣場、靠近板橋車站北二門方向的展出區，今年與知名紐約互動媒體藝術家Jen Lewin合作，於臺灣首度展出過去曾現身於雪梨燈光藝術節(Vivid Sydney)、美國火人祭藝術節(Burning Man)、伊斯坦堡燈光藝術節(Istanbul Light Festival)、布拉格聲光節(Signal Festival in Prague)等活動的互動藝術裝置「The Pool」，此次在耶誕城中也被賦予了一個充滿夢想與希望的中文名稱－「許願星池」，由LED Pad所組成的裝置，藉由感應踩踏重力，就會變幻不同的燈光顏色，跳脫民眾對藝術品只能遠觀的刻板印象，既有趣又適合拍照留念！

「波力星系」燈區搶拍！小朋友準備瘋狂啦～

韓國卡通巨星「救援小英雄波力POLI」現身萬坪公園歡度耶誕！

每年耶誕城的萬坪公園燈區，都會邀請小朋友們最喜愛的卡通人物造訪，今年遠從韓國到來、首度在臺灣免費戶外公開展出的「救援小英雄波力POLI」將現身萬坪公園！總共7座的波力POLI拍照裝置將從開城後，一路陪伴小朋友們歡度耶誕節與跨年，想和勇敢的波力、開朗的赫利、貼心的安寶和強壯的羅伊一起合照的小朋友們，快跟爸爸媽媽牽著手到萬坪公園找尋POLI救援小隊的蹤跡喔！同時，12月1日至12月2日在市民廣場舉辦的「童趣嘉年華」也可看到「救援小英雄波力POLI」人偶現身，千萬別錯過囉！

「環狀星系」燈區首現！捷運軌道牆變身城市光景藝術區

新色玫瑰金燈飾亮相 四大夢幻天橋 打造臺灣最美耶誕城！

今年除了「桑塔星系」、「幻彩星系」及「波力星系」三大燈區之外，更首度將燈區延伸至捷運環狀線板橋站－「環狀星系」，採用點控式網狀LED燈替捷運軌道牆面換上新裝，並透過動態圖像設計讓原本單調的軌道牆增添美感與趣味，周邊也同時設置多座結合捷運與耶誕意象的藝術裝置，絕對讓民眾拍到手軟！

去年耶誕城引爆IG打卡熱潮的「藍色時光隧道」，主辦單位今年一口氣用四種不同顏色的燈飾，分別打造了四條空前絕美的隧道，包含：浪漫玫瑰金的「金澄星橋」、夢幻粉色的「紅粉星橋」、迷幻冷白的「銀河星橋」，以及科幻藍的「藍光星橋」！此外，在板橋車站B1連通道也以流動燈飾塑造出一顆顆流星劃過天際的「閃閃流星夜空」，都是今年耶誕城相當熱門的拍照點。

自11/16(五)耶誕開城後，週週也都安排豐富的系列活動，首場精彩節目就在11/17(六)站前廣場的「星球登陸首映」，將點亮「迷幻星球」燈光秀！此外，今年也首度將燈區延伸至熱鬧的府中商圈，同時與臺藝大合作展出蛋糕藝術裝置；以及配合浪漫的耶誕燈飾，主辦單位也將自今(1)日中午10時起舉辦「愛戀耶誕－愛情故事徵稿」活動，有興趣的民眾歡迎上新北旅客粉絲頁查詢。

(中時電子報)