多吃有療癒力的「活食物」 加強身體自我修復、成長

圖／康健雜誌

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活的食物是最健康、最有療癒力的工具。什麼才是活食物呢？就是充滿活酵素的食品。

人類是唯一會在進食前改變食物組成、殺死其中酵素和營養素的生物。人類會用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式讓食材失去應有的生命力，而這些烹飪方式都會使食材內含的天然酵素完全喪失。

人體具有驚人的適應力，即使每天吃得極差，還是能存活下來，但活著不代表健康。

二十世紀推動生機飲食和蔬菜汁養生不遺餘力的諾曼．沃克博士(Dr. Norman Walker)，在五十多歲時得了重病，但發現蔬菜汁的好處並身體力行生食後，健康地活到一百十九歲高齡。他發現這些失去生命力的熟食雖然能使人維持生命，卻會造成健康、能量和活力不斷減低。

酵素是古人的智慧

幾乎所有傳統社會都將富含酵素的生機飲食視為經典美食，除了蔬菜類，還包括新鮮的乳製品、生魚、生肉、內臟等生鮮動物製品。這些傳統食物都包含一定程度的發酵食品，因為發酵製作過程，使酵素含量大為增加。

經培養發酵的乳製品例如乳酪，也是所有尚未工業化民族的常見菜餚。大量食用熟肉的民族，通常會食用大量的發酵蔬菜，例如泡菜、醃蘿蔔、黃瓜和甜菜。亞洲常吃的大豆發酵製品，例如納豆和味噌，不加熱食用，是食物酵素的絕佳來源。

人體胃部的設計，原本就是用來接收含有酵素的食物，也就是生機飲食。

牛擁有四個胃袋就是一個例子。它的前三個胃不會分泌酵素，使得牧草中的酵素有機會先釋放出來分解牧草，因此牛自身所製造的酵素便能用於更重要的工作。人類只有一個胃，卻可以分成兩個功能區。

賀威爾博士將胃的上區稱為「酵素胃」，也是食物進入人體後會停留三十至六十分鐘的地方。酵素胃的目的是讓食物中的酵素能在人體酵素介入之前，先自行分解食物。酵素胃區不會分泌任何酵素，通常是在胃的下區才會分泌酵素。

所以吃富含酵素的生機飲食，能幫人體做好大半的消化工作。

食用不含酵素的熟食，則所有的消化都要由人體負擔，尤其是胰臟和肝臟這兩個臟器，必須製造、分泌更多的酵素來幫助消化。這麼一來，寶貴的資源和能量都耗費在消化上，而不是花在身體修復和成長了。

也就是說，如能多食用富含酵素的生鮮蔬果，就能讓消化系統立即得到休息，體內的代謝酵素也能更有效率地提供體內其他系統運用，也才能讓身體發揮自我治療的功能，重新回復平衡並走向康復。(更多精采內容請見《真原醫》)

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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